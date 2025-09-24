Đài Loan (Trung Quốc) đã phải hứng chịu mưa lớn và gió mạnh từ ngày 22/9 do ảnh hưởng của vành ngoài siêu bão Ragasa. Hiện cơn bão đang tiến về bờ biển phía nam Trung Quốc.

Đến chiều 23/9, Hồ chắn tự nhiên được hình thành từ các vụ sạt lở đất sau mưa lớn trước đó đã bị tràn, cuốn theo khối lượng nước khổng lồ đổ xuống thị trấn Quang Phục. Toàn bộ số người thiệt mạng và mất tích đều tập trung tại khu vực này.

Người dân mắc kẹt sau trận lũ kinh hoàng (Ảnh: AFP)

Ông Vương Trạch An, trưởng thôn Đại Bình (thuộc thị trấn Quang Phục, có khoảng 1.000 dân sinh sống) cho biết cả làng đã chìm trong biển nước, nhiều người vẫn bị mắc kẹt.

“Tình hình bây giờ vô cùng hỗn loạn. Nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa mọi người đến nơi trú ẩn an toàn, trong khi hàng cứu trợ chưa thể vận chuyển vào,” ông nói. Đồng thời, vị trưởng thôn cũng cho biết thêm, khắp nơi đều ngập bùn đất, một số điểm đã rút bớt nước nhưng nhiều chỗ vẫn còn ngập sâu.

Các khu vực khác trên toàn Đài Loan đã khẩn cấp điều lực lượng cứu hộ đến Hoa Liên. Quân đội cũng triển khai 340 binh sĩ tham gia ứng cứu. Tuy vậy, nguồn lực vẫn thiếu thốn, đặc biệt là việc di dời người khuyết tật.

Bà Lamen Panay tại huyện Hoa Liên, cho biết lệnh sơ tán trước đó của chính quyền là không bắt buộc nên đã khiến nhiều người không rời đi kịp thời.

Ảnh: AFP

“Khi cảnh báo được đưa ra, chính quyền trung ương và địa phương chỉ hướng dẫn người dân ‘sơ tán theo chiều dọc’, tức di chuyển lên các tầng cao hơn. Nhưng thực tế tình hình nghiêm trọng hơn nhiều, biện pháp này không thể giải quyết được” bà nói.

Theo số liệu, khoảng 5.200 người, tương đương 60% dân số thị trấn Quang Phục, đã phải trú ẩn trên tầng cao trong nhà mình, trong khi phần lớn số còn lại đến ở nhờ nhà người thân.

Chính quyền ước tính hồ chắn này chứa tới 91 triệu tấn nước, tương đương khoảng 36.000 bể bơi Olympic. Lượng nước bùn tràn ra khoảng 60 triệu tấn, gây nên trận lũ lịch sử.

Hoa Liên vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, là điểm du lịch hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng người dân tộc. Bão Ragasa đã trút khoảng 70 cm mưa xuống khu vực này, trong khi bờ tây đông dân cư và là trung tâm ngành công nghiệp bán dẫn trọng yếu của hòn đảo không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thảm họa lần này gợi nhớ trận bão Morakot năm 2009 từng tàn phá miền nam Đài Loan, cướp đi sinh mạng khoảng 700 người và gây thiệt hại kinh tế lên tới 3 tỷ USD.

Nguồn: REUTERS