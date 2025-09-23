Siêu bão khả năng suy yếu khi vào nước ta song nếu bão di chuyển lệch "tình hình sẽ khác hoàn toàn"

Sáng 23/9, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra cuộc họp để triển khai kế hoạch ứng phó với siêu bão Ragasa.

Đây là cơn bão thứ 9 trên Biển Đông trong năm 2025 với cường độ đặc biệt mạnh. Dự báo bão Ragasa vẫn sẽ duy trì cường độ siêu bão cấp 16-17 trong khoảng 24 giờ sau khi vào Biển Đông.

2 yếu tố khiến bão giảm cấp

Thông tin về diễn biến bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết: Hồi 7 giờ sáng 23/9, tâm siêu bão Ragasa đang ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Từ đêm 22/9, bão đã đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về dự báo tác động của bão Ragasa (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Các trung tâm dự báo quốc tế đều đồng thuận rằng bão sẽ di chuyển về phía bắc đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Khi tiếp cận khu vực này, bão sẽ ma sát với đất liền và cùng lúc chịu tác động của khối không khí lạnh, khô từ phía Bắc nên nhiều khả năng suy yếu dần.

Dự kiến, khi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão còn khoảng cấp 10–12, khi đổ bộ vào đất liền nước ta giảm xuống cấp 8–9.

Dự báo từ ngày 24/9, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Đến tối và đêm 24/9, toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14. Sóng biển cao 4–6m, biển động dữ dội.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão sáng 23/9 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng được dự báo có nước dâng do bão cao 0,5–1m. Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Về mưa, dự báo từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn nguy cơ gây ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Tuyệt đối không được chủ quan

Dù khẳng định chắc chắn bão sẽ giảm cấp, các chuyên gia khí tượng vẫn cảnh báo sẽ có những nguy cơ thiên tai đi kèm.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, bão Ragasa đã ở cuối kỳ phát triển và cường độ đã đạt đỉnh. Dự kiến bão suy yếu khi qua bán đảo Lôi Châu, song không loại trừ khả năng nếu bão di chuyển lệch xuống phía Nam, khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam có thể chịu tác động mạnh hơn.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết: Vùng hoàn lưu của bão Ragasa rộng. khi còn là siêu bão, cấu trúc bão khá ổn định nhưng trong quá trình suy yếu dần cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bão suy yếu (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: Đây là cơn bão mạnh nhất từng vào Biển Đông. Mặc dù xu thế hiện tại cho thấy bão bắt đầu suy yếu, song vẫn còn ở cấp siêu bão và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thứ trưởng nhấn mạnh, trên biển nguy cơ vẫn rất cao, do đó cần giữ nguyên các cảnh báo nguy cơ trên biển, kể cả ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Tùy tình hình trong 24 giờ tới, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ để chỉ đạo địa phương quyết định cấm biển. Trên đất liền, trọng tâm ảnh hưởng là Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ. Với cường độ gió cấp 8–9 khi đổ bộ, bão có thể gây đổ cây, tốc mái, cùng nguy cơ cao dông lốc trước và trong khi bão vào bờ.

“Thực tiễn nếu bão di chuyển lệch khoảng 50–70km so với dự báo thì tình hình sẽ khác hoàn toàn. Do đó, công tác ứng phó tuyệt đối không được chủ quan, cần sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu hơn”, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.



