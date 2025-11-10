Hơn 1 triệu người phải rời nhà

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, Fung-wong đổ bộ vào tỉnh Aurora (Luzon) lúc 21h10 tối qua, với sức gió duy trì 185 km/h và bán kính gần bao trùm toàn bộ Philippines. Đây là cơn bão thứ 21 tấn công nước này trong năm 2025, chỉ một tuần sau khi bão Kalmaegi khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Chính phủ đã sơ tán hơn 1,2 triệu người khỏi những vùng có nguy cơ cao. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro kêu gọi người dân tuân thủ lệnh di tản, cảnh báo rằng “việc không rời đi là hành động nguy hiểm và vi phạm pháp luật”.

“Chúng tôi kêu gọi người dân chủ động sơ tán sớm để tránh những chiến dịch cứu hộ vào phút chót, có thể đe dọa tính mạng của cảnh sát, binh sĩ và lực lượng cứu hộ,” ông Teodoro nhấn mạnh.

Clip: The Straitst Tmes

Bão ở mức cảnh báo cao nhất

Cơ quan thời tiết đã phát tín hiệu cảnh báo bão cấp 5 tại khu vực đông nam đảo Luzon, bao gồm đảo Catanduanes và các khu ven biển thuộc Camarines Norte, Camarines Sur. Trong khi đó, thủ đô Manila và các tỉnh lân cận được đặt dưới tín hiệu cấp 3.

Bão gây ra mưa to và gió giật cực mạnh, làm cây cối đổ ngổn ngang, giao thông tê liệt, và mất điện trên diện rộng ở vùng Đông Visayas.

Một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Catbalogan được phát hiện tử vong khi đang cố gắng rời khỏi nhà giữa lúc gió giật mạnh. Nhân viên cứu hộ Juniel Tagarino cho biết:

“Tối qua gió lớn và mưa rất to. Theo lời người thân, bà ấy có thể đã quay lại nhà vì quên đồ, nhưng chỉ vài phút sau, ngôi nhà bị đổ và bà không kịp thoát ra.”

Tại đảo Catanduanes, một người khác được xác nhận chết đuối trong nước lũ.

Ảnh: AFP

“Chúng tôi rất sợ”

Tại tỉnh Isabela, phía bắc đảo Luzon, hàng chục gia đình đang trú ẩn trong một nhà thi đấu bóng rổ được trưng dụng làm trung tâm sơ tán tạm thời.

Ông Christopher Sanchez (50 tuổi) cho biết ông cùng cả gia đình đã rời khỏi nhà ngay khi nghe tin cảnh báo:

“Chúng tôi nghe trên bản tin rằng cơn bão này rất mạnh, nên đã đi sơ tán sớm,” ông nói. Chúng tôi để lại đồ đạc trên mái nhà, vì mỗi lần có bão lớn là chúng tôi đều đến đây trú. Nhà tôi nằm ngay sát con sông, mà mỗi lần nước dâng là ngập tới quá đầu người.”

Ông nói thêm trong lo lắng: “Chúng tôi sợ lắm. Bây giờ cả gia đình, con cái, cháu chắt đều đang ở trong khu sơ tán.”

Theo Cục Hàng không dân dụng Philippines, gần 400 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy. Hình ảnh từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho thấy hàng trăm người dân ở Camarines Sur đang gồng mình bốc dỡ hành lý, leo lên xe tải rời khỏi vùng nguy hiểm.

Cảnh tượng tàn phá trên đảoCatanduanes (Ảnh: Xinhua)

Ở đảo Catanduanes, được dự báo sẽ hứng chịu tâm bão trực tiếp, sóng biển cao tới vài mét tràn qua đường phố, còn nước lũ dâng ngập đến nửa cửa nhà thờ ở thị trấn Virac.

“Khi sóng đánh vào đê chắn biển, mặt đất rung chuyển như có động đất,” anh Edson Casarino (33 tuổi) mô tả.

Lo ngại biến đổi khí hậu khiến bão mạnh hơn

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão trở nên dữ dội và khó lường hơn. Nhiệt độ đại dương tăng làm bão mạnh lên nhanh chóng, trong khi không khí ấm hơn chứa nhiều hơi ẩm hơn, gây mưa lớn kéo dài.

Fung-wong dự kiến sẽ mang theo lượng mưa hơn 200 mm ở nhiều khu vực, tiếp tục đe dọa hàng triệu người dân Philippines vốn chưa kịp phục hồi sau bão Kalmaegi. “Chúng tôi chỉ mong lần này không có thêm thương vong,” đại diện Cơ quan Phòng vệ dân sự Raffy Alejandro nói.

Hiện chính phủ Philippines đã huy động hơn 2.000 binh sĩ chuyển từ huấn luyện chiến đấu sang hỗ trợ cứu trợ và ứng phó thảm họa khi siêu bão Fung-wong vẫn đang hoành hành trên đảo Luzon.

Nguồn: The Straitst Tmes