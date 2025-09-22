Siêu bão dữ dội nhất hành tinh năm 2025 sắp đổ bộ vào nước ta: 9 tỉnh, thành đặc biệt chú ý

Siêu bão Ragasa có thể vượt qua Yagi trở thành cơn bão mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 22/9 (Ảnh: NCHMF).

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại đây là cơn bão cực mạnh - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (tương đương 205km/h), mạnh hơn một chút so với Yagi năm 2024 (105 kts).

Trước đó, tờ Người đưa tin dẫn thông tin từ trang The Weather Network cho biết, cuối tuần qua, siêu bão Ragasa đã đạt đến sức mạnh kỷ lục, trở thành cơn bão dữ dội nhất hành tinh tính từ đầu năm 2025 cho đến nay.

Dự báo tối nay (22/9) siêu bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm.

Nếu vẫn duy trì gió mạnh cấp 17 hoặc cấp 16-17 thì Ragasa sẽ vượt qua bão Yagi năm 2024 (mạnh nhất cấp 16) để trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông.

9 tỉnh, thành dự báo có gió bão rất mạnh

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định Ragasa sẽ nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Đây cũng sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại. Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão này.

Công điện nêu rõ: Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay) nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.











