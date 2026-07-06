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Siêu bão Ba Vì đã chính thức đổ bộ, mưa lũ càn quét dữ dội, gió giật 241 km/h

Chi Chi
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Chuyên gia cảnh báo bão Bavi đang gây ra "mối đe dọa cận kề đến tính mạng".

Hôm thứ Hai (6/7), Siêu bão Ba Vì (Bavi) đã đổ bộ vào một hòn đảo nhỏ thuộc vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương gần đảo Guam, mang theo những trận gió giật dữ dội và mưa như trút nước xuống Quần đảo Bắc Mariana.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tâm bão đã đi qua đảo Rota vào sáng thứ Hai (giờ địa phương), quét qua đây với sức gió hơn 150 dặm/giờ (khoảng 241 km/h). Cơ quan này cho biết cơn bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 9 dặm/giờ (14 km/h) về phía Tây hướng tới Philippines.

"Hãy kiên trì bám trụ," nhà khí tượng học Brandon Aydlett từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ nhắn nhủ. "Chúng ta vừa bước ra khỏi giai đoạn đỉnh điểm của bão. Tình hình sẽ cải thiện chậm, nhưng chắc chắn thời tiết sẽ tốt lên."

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Cơn bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực khác của Quần đảo Bắc Mariana (một vùng lãnh thổ của Mỹ) cũng như đảo Guam. Khu vực này hiện vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả từ một trận bão hủy diệt khác vừa quét qua vào tháng Tư.

Tại đảo Saipan, sân bay quốc tế đã ghi nhận các đợt gió giật mạnh hơn 100 dặm/giờ (161 km/h). Cơ quan thời tiết cho biết nhiều người dân sống ở Saipan và đảo Tinian lân cận đã rơi vào cảnh mất điện kể từ sau Siêu bão Sinlaku.

Nhà khí tượng học Edwin Montvila cho biết Bavi là một siêu bão cấp 5 với sức gió duy trì có thể lên tới 180 dặm/giờ (290 km/h) và gió giật lên tới 215 dặm/giờ (346 km/h).

Bên cạnh đảo Rota, các cảnh báo bão và lũ quét cũng đang có hiệu lực đối với Guam, Tinian và Saipan; trong khi các cảnh báo và theo dõi bão nhiệt đới được áp dụng cho các đảo khác trong khu vực. Cơ quan thời tiết dự báo cơn bão có thể trút xuống tổng lượng mưa ít nhất 20 inch (51 cm) trước khi rời khỏi khu vực.

Một cơn bão nhiệt đới được phân loại là siêu bão khi có sức gió duy trì mạnh nhất từ 150 dặm/giờ (241 km/h) trở lên, tương đương với một cơn bão cấp 4 cận trên hoặc cấp 5 (theo thang bão Saffir-Simpson).

Ông Montvila cảnh báo bão Bavi đang gây ra "mối đe dọa cận kề đến tính mạng", đồng thời cơ quan thời tiết cũng khuyến cáo người dân trên khắp các đảo nên di chuyển vào các phòng kiên cố bên trong nhà và tránh xa cửa sổ.

"Việc đi ra ngoài vào thời điểm này có thể dẫn đến tử vong do các vật thể bay phản lực. Các cột điện và hệ thống dây điện liên kết sẽ bị quật đổ", ông Montvila nhấn mạnh.

Cơ quan thời tiết cho biết Bavi di chuyển qua khu vực với tốc độ nhanh hơn bão Sinlaku. Tuy nhiên, do kích thước khổng lồ của cơn bão, các đảo này vẫn có thể phải đối mặt với các điều kiện thời tiết của bão nhiệt đới, bao gồm cả mưa xối xả, cho đến ít nhất là đêm thứ Hai.

Thống đốc Guam, bà Lou Leon Guerrero, đã kêu gọi người dân ở yên tại nhà hoặc di chuyển đến các nơi trú ẩn an toàn.

"Chúng ta lại đang phải trải qua một trận cuồng phong dữ dội khác trên hòn đảo của mình, nhưng như tất cả đã biết, chúng ta luôn sẵn sàng và chủ động trong việc lên kế hoạch cũng như bảo vệ người dân", bà phát biểu trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm Chủ Nhật.

Linh mục Francis Hezel tại Nhà thờ Công giáo Santa Barbara ở Dededo, Guam, cho biết ông đã nghe tiếng gió gầm rú bên ngoài nhà suốt nhiều giờ kể từ khi thức dậy trước lúc bình minh. Ông hy vọng trận siêu bão này sẽ không gây ra thiệt hại trên diện rộng cho hòn đảo vì hầu hết người dân ở đây đều sống trong những ngôi nhà bê tông kiên cố.

"Đến thời điểm này, người dân đã quá quen với bão rồi", ông nói. "Họ biết rõ mình cần phải làm gì để chuẩn bị ứng phó."

Việt Nam có ngôi làng "thích ứng thời tiết", càng mưa ngập càng đông khách, người dân nói ngôn ngữ riêng
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siêu bão

tin bão khẩn cấp

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