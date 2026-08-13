Showbiz chỉ có diễn viên này dám tuyên bố phim Trấn Thành lỗ vốn, nói ra nguyên nhân không ai dám cãi

Mối quan hệ giữa Trấn Thành và diễn viên này "không phải dạng vừa".

Mỗi khi Trấn Thành công bố một dự án điện ảnh mới, danh tính dàn diễn viên luôn là một trong những chủ đề được khán giả quan tâm. Thế nhưng giữa những cái tên đình đám, có một nhân vật gần như đã trở thành "gương mặt thân quen" trong các dự án của Trấn Thành nhưng lại xuất hiện theo cách rất đặc biệt, đó là biên kịch - diễn viên Lương Nghiêm Huy, hay thường được gọi là AQuay.

Mới đây, khi Trấn Thành tiếp tục khởi động dự án phim Tết 2027 EM, AQuay cũng góp mặt trong buổi cúng khai máy. Không chỉ xuất hiện cùng ekip, bạn thân Trấn Thành còn đảm nhận vai trò biên kịch cho dự án. Trên trang cá nhân, AQuay chia sẻ hình ảnh buổi cúng khai máy cùng loạt bình luận rôm rả cho dự án mới toanh này.

Lương Nghiêm Huy (AQuay) tiếp tục là thành viên đội ngũ biên kịch phim Tết của Trấn Thành

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc EM sẽ tiếp tục thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, phần bình luận cũng nhanh chóng biến thành "sân khấu tấu hài" giữa AQuay và cư dân mạng.

Một khán giả hài hước nhắn nam biên kịch: "Tết này thoại dài hơn nha anh. Lên vai chính cũng được", ám chỉ thời lượng xuất hiện ngày càng khiêm tốn của AQuay trong các bộ phim Trấn Thành.

Đáp lại, A Quay cũng không chịu lép vế khi tuyên bố: "Chỉ có vé 1 khả thi thôi em nha. Vé 2 bạn anh lỗ vốn chắc tội bạn anh". Một câu trả lời vừa đùa vui, vừa khiến cư dân mạng phải bật cười vì "độ tự lượng sức" của nam diễn viên.

AQuay tuyên bố mình mà vào vai chính thì phim của bạn thân lỗ vốn

Trước đó, trong Thỏ Ơi!!, AQuay cũng từng xuất hiện trên màn ảnh nhưng với thời lượng cực ngắn. Màn lộ diện chớp nhoáng của anh khiến khán giả thích thú, bởi nếu để ý hành trình xuất hiện của AQuay qua các dự án, từ các series Bố Già, Hẻm Cụt cho đến các phim chiếu rạp, có thể thấy lời thoại cũng như thời gian lên hình của AQuay dường như đang ngày càng... cô đọng. Từ đây, một "luật ngầm" đầy hài hước cũng được cư dân mạng tự đặt ra: AQuay càng xuất hiện ít thì phim càng thắng.

Chính vì thế, bên dưới bài đăng mới nhất, khán giả tiếp tục đồng loạt "xin" AQuay chỉ cần lên hình vài giây để giữ chuỗi may mắn. Đáp lại lời trêu ghẹo của khán giả, biên kịch Nghiêm Huy cũng chỉ xin Trấn Thành cho lên hình 10 giây trong phim mới thôi. Những chia sẻ của AQuay khiến dân tình chỉ biết bật cười.

Nhiều khán giả là fan của phim Trấn Thành hài hước cho rằng AQuay ít xuất hiện thì phim càng thắng

Thực tế, AQuay vốn là một người bạn thân lâu năm của Trấn Thành và dần trở thành cộng sự trong các dự án của nam đạo diễn. Từ một nhân vật khá kín tiếng, không hoạt động showbiz thường xuyên, anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở hậu trường các sản phẩm của Trấn Thành, đặc biệt với vai trò biên kịch. Đặc biệt, anh còn là "ngoại lệ" của đạo diễn nghìn tỷ.

Trong lần tham gia làm khách mời ở talkshow của Quốc Anh, AQuay gây chú ý khi chia sẻ rằng với các vai diễn dưới 1 phút trong phim Thỏ Ơi!!, anh có quyền lựa chọn thoải mái. "Anh có đặc quyền là những vai dưới 1 phút, anh được quyền chọn bất kỳ vai nào để đóng", AQuay bộc bạch.

Trong Thỏ Ơi!!, AQuay dù chỉ có đúng 1 câu thoại nhưng lại vô tình tạo nên một trong những điểm nhấn thú vị của bộ phim. Anh tiết lộ vai shipper mà mình đảm nhận đóng vai trò quan trọng, góp phần dẫn đến những drama và bi kịch cuối phim. Thậm chí, theo lời nam diễn viên, ngay cả những người quen biết anh nhiều năm cũng không nhận ra đó là mình trên màn ảnh.