ShopeeFood triển khai “Đặt trước, lấy tại quán”, thêm lựa chọn đặt món cho người dùng

ShopeeFood chính thức ra mắt tính năng “Đặt trước, lấy tại quán”, mang đến thêm lựa chọn tiện lợi, giúp người dùng chủ động thời gian và linh hoạt sắp xếp theo lịch trình cá nhân.

‏Trong nhịp sống bận rộn, mỗi điểm dừng trên hành trình hằng ngày đều có thể được sắp xếp để đáp ứng thêm cho nhu cầu cá nhân. Một ly cà phê trên đường đi làm, bữa trưa giữa giờ hay phần ăn mang về sau giờ làm - nếu được chuẩn bị trước, những nhu cầu quen thuộc này có thể trở nên đơn giản và chủ động hơn.‏

‏Với mong muốn tối ưu trải nghiệm người dùng trong những tình huống "tiện đường ghé lấy", ShopeeFood triển khai tính năng "Đặt trước, lấy tại quán", áp dụng tại các đối tác nhà hàng có hỗ trợ hình thức đặt món này. Tính năng này cho phép người dùng đặt món trước trên ứng dụng, lựa chọn thời gian nhận hàng phù hợp và ghé quán lấy món theo khung giờ đã hẹn.‏

‏Chị Trâm Anh (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Buổi sáng mình thường có thói quen ghé mua cà phê hay bữa sáng ngay trên đường đi làm. Tuy nhiên, có những hôm quán đông, việc xếp hàng gọi món và chờ chuẩn bị có thể mất thêm 10-15 phút, dễ ảnh hưởng đến lịch trình. Mình nghĩ nếu được chọn món trước, đến nơi chỉ cần ghé lấy thì sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn rất nhiều."‏

‏Người dùng giờ đây có thể đặt món trên ShopeeFood, chọn thời gian nhận và ghé quán lấy món mà không phải chờ đợi trực tiếp.

‏Để sử dụng tính năng, người dùng truy cập mục "Đặt trước, lấy tại quán" trên trang chủ ShopeeFood hoặc tìm món ăn và chọn bộ lọc "Lấy tại quán" để xem các cửa hàng có hỗ trợ. Sau khi chọn cửa hàng và món ăn yêu thích, người dùng có thể hẹn thời gian nhận đơn, áp dụng mã giảm giá có sẵn trong ví (nếu có) và hoàn tất thanh toán không tiền mặt ngay trên ứng dụng.‏

‏Chỉ mới sử dụng gần đây, anh Hoàng Nam (32 tuổi, Hà Nội) cho biết tính năng "Đặt trước, lấy tại quán" giúp quá trình ghé mua đồ ăn, thức uống trên đường di chuyển trở nên tiện lợi hơn. Anh chia sẻ: "Tan làm mình thường tiện đường ghé mua bữa tối, nhưng vì là giờ cao điểm nên lắm lúc mất khá nhiều thời gian chờ hoặc món mình thích đã hết. Nhưng từ khi sử dụng tính năng "Đặt trước, lấy tại quán" của ShopeeFood, mình có thể chọn món và giờ nhận trước khi rời công ty, rồi ghé qua lấy trên đường về. Nhờ vậy, mình vừa mua được đúng món mình muốn, vừa đảm bảo đúng khung thời gian mình cần."‏

‏Chỉ vài thao tác đơn giản trên ShopeeFood, người dùng có thể đặt trước món ăn, hẹn giờ nhận và thanh toán ngay trên ứng dụng.

‏Bên cạnh sự chủ động về thời gian, người dùng còn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 30% khi sử dụng tính năng "Đặt trước, lấy tại quán". Chương trình áp dụng hằng ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật trong các khung giờ 6h-9h và 12h-15h tại toàn bộ các quán có hỗ trợ hình thức "Đặt trước, lấy tại quán". Cụ thể, người dùng sẽ được giảm 30% cho đơn đặt món với mức ưu đãi tối đa 50.000 đồng, không yêu cầu giá trị đơn tối thiểu (số lượng có hạn), giúp vừa chủ động thời gian nhận món vừa tối ưu chi phí ăn uống hằng ngày.‏

‏Với việc triển khai tính năng "Đặt trước, lấy tại quán", ShopeeFood tiếp tục mở rộng các lựa chọn đặt món phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Qua đây, những nhu cầu quen thuộc trong ngày được kết nối linh hoạt hơn với hành trình di chuyển, đồng thời người dùng có thể tận dụng khoảng thời gian để chủ động sắp xếp thêm những nhu cầu nhỏ, giúp nhịp sống bận rộn trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.‏