Shark Phú nói thẳng về lời chê hàng Sunhouse chất lượng thấp: Không thể so bộ nồi 500.000 đồng với loại 20 triệu đồng

Ông Nguyễn Xuân Phú cho biết Sunhouse ưu tiên chọn lọc những tính năng thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt, đồng thời tối ưu giá thành để sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Sunhouse.

Chia sẻ trong một chương trình, ông Nguyễn Xuân Phú (còn gọi là Shark Phú) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho biết khi bước chân vào sản xuất, doanh nghiệp của ông quy tụ những chuyên gia có chuyên môn.

Vì vậy, Sunhouse muốn lựa chọn những chức năng thực sự cần thiết trong sản phẩm, chắt lọc những tính năng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra sản phẩm có giá thành hợp lý nhất với túi tiền của người Việt. Đây là điều rất quan trọng.

“Tất nhiên, nếu so sánh về chất lượng, không thể đặt một bộ nồi giá 300.000-500.000 đồng cạnh một bộ nồi giá 20 triệu đồng. Là người tiêu dùng, chúng ta cần thông thái và biết cách lựa chọn sản phẩm phù hợp”, ông Phú nói.

Trong một diễn đàn khác, ông Phú từng chia sẻ Sunhouse ra đời cách đây hơn 20 năm, khi Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ban đầu, Sunhouse hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan về phân phối tại thị trường trong nước. Khi đó, ông chưa có khái niệm về thương hiệu.

Trong quá trình nhập khẩu và đến thăm nhiều nhà máy, ông Phú nhận thấy công nghệ sản xuất không quá phức tạp trong khi hàng nhập khẩu thời điểm ấy phải chịu thuế lên tới 40%. Ông bắt đầu đặt câu hỏi tại sao không tự sản xuất và phải làm thế nào để sản xuất được.

“Những ngày đầu, tôi luôn trăn trở tại sao Việt Nam có nguồn nhân công giá rẻ nhưng chưa sản xuất được nhiều sản phẩm. Đó cũng là động lực thúc đẩy tôi bắt tay vào sản xuất”, ông nói.

Tuy nhiên, chủ tịch Sunhouse cho biết những sản phẩm đầu tiên rất khó bán, dù nồi, chảo được sản xuất bằng công nghệ, máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc và có chuyên gia Hàn Quốc tham gia. Thời điểm đó, Happy Cook của Hàn Quốc là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Những bộ nồi Sunhouse sản xuất khi đó có chất lượng và công nghệ tương tự, giá bán thấp hơn 5-10% nhưng vẫn không tiêu thụ được.

Sau này, ông Phú mới nhận ra vấn đề nằm ở niềm tin của người tiêu dùng, họ khôngdám chắc sản phẩm của Sunhouse có chất lượng tương đương hàng nhập khẩu hay không.

“Khi đã quen với một thương hiệu, họ vẫn sẵn sàng mua dù giá cao hơn, thay vì thử một sản phẩm mới. Đó là lúc tôi hiểu ra vai trò của thương hiệu”, ông nói.

Sau đó, thay vì giảm giá 10%, ông Phú cho biết Sunhouse phải điều chỉnh kỹ thuật và hạ giá bán tới 40-50% mới bắt đầu có tín hiệu tích cực. Ông dẫn chứng với sản phẩm bình lọc nước, ban đầu, khi nhập khẩu từ Hàn Quốc, công ty ông chấp nhận bán lỗ theo hình thức mua 1 tặng 1 hoặc mua 3 tặng 1 để khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm. Khi sử dụng và nhận thấy sản phẩm tốt, họ mới tiếp tục mua.

“Từ những trải nghiệm đó, tôi dần hiểu ra quy trình xây dựng thương hiệu”, ông nói.

Trong gần 30 năm hoạt động, Sunhouse mở rộng từ các sản phẩm nhà bếp như nồi, chảo, bếp điện sang nhiều nhóm hàng gia dụng khác. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp hiện có hơn 500 nhóm, bao gồm máy lọc nước, điều hòa, máy lọc không khí và thiết bị gia dụng thông minh.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, Sunhouse hiện có 15 nhà máy với tổng diện tích hơn 200.000 m², công suất đáp ứng trên 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Doanh nghiệp cũng đầu tư thiết bị và ứng dụng tự động hóa vào các dây chuyền sản xuất nhằm cải thiện năng suất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.