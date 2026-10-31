Shark Bình xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới bị ung thư

Shark Bình khai 2 nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo của mình, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt với Trần Thị Thanh Tâm nuôi con nhỏ và bị ung thư.

Ngày 31/10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) nói về hai nữ nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cùng bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo Shark Bình, bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, đều là những nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng.

Theo bị cáo Bình, hai nhân viên này làm việc với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng nhưng trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình tại toà.

Bị cáo cho rằng, hai nhân viên chủ yếu làm việc theo sự chỉ đạo của mình và đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt.

Đặc biệt, đối với Trần Thị Thanh Tâm, bị cáo Bình cho hay Tâm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan ung thư tuyến giáp, sức khỏe gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Nguyễn Hòa Bình đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và vai trò của hai nhân viên trong vụ án để có chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trả lời về sàn giao dịch của Phó Đức Nam, bị cáo Bình cho biết các sàn giao dịch này từng thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty Ngân Lượng.

Khi luật sư hỏi vì sao vào năm 2022, với tư cách Chủ tịch HĐQT, bị cáo lại chỉ đạo dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan những sàn giao dịch của Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình khai rằng quyết định này xuất phát từ những rủi ro pháp lý.

Theo lời khai, khoảng tháng 2 - 3/2022, Bình được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch này nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an. Nhận thấy nhóm khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ.

“Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng”, Bình khai.

Liên quan mức phí dịch vụ, luật sư đặt câu hỏi về việc Ngân Lượng áp dụng mức phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền. Đây là mức phí chung hay được áp dụng riêng đối với các sàn giao dịch của Phó Đức Nam?

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung cho nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ này, không phải mức phí riêng dành cho các sàn của Nam.

Theo bị cáo, khi Phó Đức Nam gặp nhân viên Ngân Lượng để đề nghị giảm phí giao dịch, công ty không đồng ý vì không có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Về khắc phục hậu quả, Bình xác nhận ngay trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định là hưởng lợi từ nhóm khách hàng này. Nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Về hoạt động kinh doanh của Công ty Ngân Lượng, bị cáo Bình cho biết, từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho rằng trong số lượng lớn khách hàng mà công ty phục vụ, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

“Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc”, bị cáo Bình trình bày.