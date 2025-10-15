Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

Trong một buổi livestream, ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi Shark Bình) từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

Theo Shark Bình, một trong những kịch bản là tự dàn dựng một vụ hack.

Shark Bình chia sẻ về ví dụ một dự án có thể huy động được 50 - 100 triệu USD từ việc phát hành coin, sau khoảng một đến hai năm hoạt động, họ đột ngột thông báo: "Chúng tôi đã bị hacker tấn công và toàn bộ kho coin đã bị lấy cắp."

Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.

Và theo Shark Bình, kể cả ﻿có công bố địa chỉ ví của hacker, cũng không biết được rằng đó là một vụ tấn công thật sự hay "tự hack", có nghĩa là chính đội ngũ kỹ thuật đã dàn dựng để chiếm đoạt số coin trong kho.

Ngay cả khi địa chỉ ví nhận tiền được công bố, các công cụ như "máy trộn coin" có thể được sử dụng để xóa dấu vết. Đây là một dịch vụ chuyên dùng để rửa tiền, làm xáo trộn các giao dịch khiến việc truy tìm dấu vết trở nên vô cùng khó khăn. Khi tiền đã đi qua máy trộn và được chuyển đến các địa điểm khác nhau trên thế giới như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil, việc tìm ra thủ phạm là gần như không thể.