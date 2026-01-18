Trong môi trường công sở, lời ăn tiếng nói luôn cần sự chừng mực. Một câu khen tưởng như vô hại đôi khi cũng trở thành phép thử EQ khó nhằn, đặc biệt là khi sếp nam khen nữ nhân viên về ngoại hình. Nhận lời khen thế nào để không bị hiểu lầm, không làm sếp ngại ngùng mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, đó là câu hỏi khiến không ít người trẻ lúng túng. Câu chuyện của một nữ nhân viên người Trung Quốc dưới đây từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, bởi chỉ với một câu đáp ngắn gọn, cô đã ghi điểm tuyệt đối cả về thái độ lẫn trí tuệ cảm xúc.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô gái có tên Lý Vãn Ninh, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Phúc Đán - một trong những trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc. Sau khi ra trường, cô làm việc tại một công ty truyền thông ở Thượng Hải với vai trò chuyên viên nội dung. Vãn Ninh không thuộc kiểu người quá nổi bật giữa đám đông, nhưng trong mắt đồng nghiệp, cô luôn được đánh giá cao bởi sự chỉn chu, điềm đạm và đặc biệt là khả năng xử lý tình huống rất khéo trong những khoảnh khắc nhạy cảm nơi công sở.

Một buổi sáng đầu tuần, công ty tổ chức họp với đối tác quan trọng. Hôm đó, Vãn Ninh xuất hiện với hình ảnh khác hẳn thường ngày. Cô trang điểm nhẹ, ăn mặc gọn gàng, tổng thể rất phù hợp với không khí trang trọng của cuộc họp. Sau khi trình bày xong bản kế hoạch, sếp nam bất ngờ buột miệng khen rằng hôm nay cô trông rất xinh.

Cả phòng họp lập tức rơi vào một khoảnh khắc im lặng ngắn. Nhiều người hiểu rằng đây không phải lời nói có ác ý, nhưng nếu xử lý không khéo, tình huống này rất dễ trở nên khó xử. Nếu đáp lại bằng một câu cảm ơn đơn thuần, sự chú ý có thể bị kéo khỏi công việc. Nếu phản ứng quá cứng nhắc, không khí cuộc họp sẽ trở nên nặng nề, còn người nói thì dễ chạnh lòng.

Trong khoảnh khắc đó, Vãn Ninh không tỏ ra lúng túng. Cô mỉm cười, nhìn thẳng sếp và đáp lại một câu rất nhẹ nhàng: “Dạ, chắc tại hôm nay em chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc họp quan trọng của phòng mình ạ”.

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đủ khiến không khí lập tức dịu xuống. Sếp gật đầu, cuộc họp tiếp tục diễn ra suôn sẻ, còn đối tác thì tỏ ra khá thiện cảm với cách giao tiếp của cả đội.

Điều khiến nhiều người nể phục nằm ở chỗ, Vãn Ninh không trực tiếp nhận lời khen theo hướng cá nhân, cũng không khiến người khen rơi vào thế khó. Cô khéo léo chuyển trọng tâm từ ngoại hình sang tinh thần làm việc và trách nhiệm tập thể. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng. Việc cô trông chỉn chu hơn là vì tôn trọng công việc và cuộc họp, chứ không phải để gây chú ý hay nhận lời khen riêng.

Sau buổi họp, câu trả lời của Vãn Ninh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong công ty. Nhiều đồng nghiệp thừa nhận rằng nếu rơi vào tình huống đó, họ khó có thể nghĩ ra cách đáp tinh tế đến vậy. Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc, nó thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận. Không ít người xem đây là ví dụ điển hình cho EQ cao nơi công sở, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều người chú ý đến ranh giới giao tiếp chuyên nghiệp.

Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng Vãn Ninh đã không phủ nhận lời khen, nhưng cũng không để lời khen định nghĩa giá trị của mình. Cô tiếp nhận nó một cách bình thản, rồi dẫn câu chuyện quay trở lại đúng quỹ đạo là công việc. Chính sự tỉnh táo đó giúp cô vừa bảo vệ bản thân, vừa giữ được sự thoải mái cho người đối diện.

Điều thú vị là Vãn Ninh từng chia sẻ rằng cô không hề học qua khóa đào tạo EQ nào. Cách trả lời hôm đó đến rất tự nhiên, bởi cô luôn có một nguyên tắc đơn giản. Ở công sở, mọi lời nói nên hướng về công việc. Khi sếp khen ngoại hình, cô coi đó là cơ hội để nhấn mạnh thái độ nghiêm túc và sự chuẩn bị của bản thân, thay vì tập trung vào yếu tố cá nhân.