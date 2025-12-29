Ford đang có kế hoạch mở rộng dòng xe hiệu suất cao Raptor, theo chia sẻ mới đây từ Giám đốc Tài chính của hãng. Phát biểu tại Hội nghị Barclays Global Auto and Mobility Tech, Giám đốc Tài chính (CFO) Ford, bà Sherry House cho biết các phiên bản Raptor đang mang lại giá trị lớn cho thương hiệu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới.

Theo bà House, Raptor không chỉ là một phiên bản nâng cấp đơn thuần mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng. Những mẫu xe mang tên Raptor giúp Ford tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên thị trường, đồng thời thu hút nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các phiên bản hiệu suất cao.

Raptor là dòng sản phẩm hiệu suất cao của Ford.

Vị CFO này cho biết, hãng nhìn thấy tiềm năng lớn trong việc mở rộng dòng Raptor, bởi đây là những mẫu xe có khả năng sinh lợi tốt và góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu. Bà nhấn mạnh rằng Ford sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm mang tính “đam mê”, thay vì chỉ tập trung vào các dòng xe phổ thông.

Hiện tại, Ford đã có nhiều mẫu xe mang phiên bản Raptor, bao gồm F-150 Raptor, Ranger Raptor và Bronco Raptor. Các mẫu xe này đều được tinh chỉnh mạnh về khả năng off-road, trang bị hệ thống treo chuyên biệt và động cơ hiệu năng cao so với các phiên bản tiêu chuẩn.

Một chiếc Ford Ranger Raptor tại Việt Nam.

Dù vậy, Ford chưa công bố cụ thể những mẫu xe nào sẽ tiếp theo được bổ sung phiên bản Raptor, cũng như chưa tiết lộ thời điểm ra mắt. CFO Ford chỉ khẳng định rằng hãng “sẽ có thêm nhiều Raptor hơn nữa” trong tương lai, cho thấy định hướng tiếp tục mở rộng dòng xe hiệu suất cao này. Giới chuyên môn dự đoán, có thể trong tương lai, 2 mẫu Maverick hay Explorer có thể được cân nhắc để bổ sung bản Raptor.

Phát biểu trên cũng phù hợp với chiến lược chung của Ford trong những năm gần đây, khi hãng ưu tiên các mẫu xe có cá tính mạnh, giá trị thương hiệu cao và khả năng tạo lợi nhuận tốt, trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.