Công an cảnh báo, tiền được chuyển nhầm vào tài khoản không đương nhiên trở thành tài sản hợp pháp của người nhận. Việc tự ý sử dụng, rút tiền hoặc cố tình không hoàn trả sau khi được yêu cầu có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ chuyển khoản nhầm, trong đó có trường hợp số tiền lên tới hơn 700 triệu đồng. Đáng chú ý, một số tài khoản nhận tiền thuộc cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch dân sự, mua bán, thanh toán thông thường.

Trước những tình huống này, không ít người nhận tiền còn lúng túng trong việc xác minh và hoàn trả, trong khi người chuyển nhầm cũng chưa nắm rõ quy trình xử lý, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản đó. Trường hợp không tìm được chủ sở hữu hoặc người có quyền thì phải giao tài sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, tiền được chuyển nhầm vào tài khoản không đương nhiên trở thành tài sản hợp pháp của người nhận. Việc tự ý sử dụng, rút tiền hoặc cố tình không hoàn trả sau khi được yêu cầu có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Có thể bị phạt đến 5 triệu đồng hoặc phạt tù 5 năm

Theo Công an tỉnh Cà Mau, tùy tính chất, mức độ và giá trị tài sản, người cố tình không trả lại tiền chuyển khoản nhầm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người cố tình không trả lại tài sản được giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Theo đó, người chiếm giữ trái phép tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật, có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp tài sản bị chiếm giữ có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1-5 năm.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc chuyển khoản nhầm

Không chỉ người nhận tiền, người chuyển khoản nhầm cũng cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng sự cố này.

Các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng, người nhận tiền hoặc người hỗ trợ thu hồi tiền, yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản, truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản khác với lý do xác minh, hoàn trả.

Một số trường hợp còn đề nghị người nhận tiền chuyển trả vào tài khoản của bên thứ ba. Việc làm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn có thể khiến người nhận vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động phòng ngừa rủi ro khi phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm.

Đối với người nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm, cần kiểm tra thông tin giao dịch, giữ nguyên số tiền trong tài khoản, không tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng thông qua các kênh chính thức để thông báo sự việc, đề nghị xác minh và hướng dẫn quy trình hoàn trả. Đồng thời, lưu giữ sao kê, chứng từ và nội dung trao đổi liên quan.

Đối với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để đề nghị hỗ trợ tra soát, phối hợp xác minh giao dịch. Người chuyển tiền không nên tự ý gây áp lực, đe dọa người nhận hoặc thực hiện giao dịch hoàn trả khi chưa kiểm chứng thông tin.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng cần quán triệt cho nhân viên phụ trách tài chính, kế toán, thu ngân thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin người thụ hưởng; không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không nhận hoặc chuyển hộ tiền không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có hành vi đe dọa, ép buộc hoặc nghi vấn tài khoản bị lợi dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Chuyển khoản nhầm có thể xuất phát từ sai sót vô ý, nhưng cách ứng xử sau đó có thể quyết định trách nhiệm pháp lý của các bên. Việc chủ động xác minh, hoàn trả đúng quy định và phối hợp với ngân hàng, cơ quan chức năng là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Công an