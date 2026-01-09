Sẽ có thêm tuyến đường sắt gần 60km, nối thẳng tới biên giới

Ảnh minh họa

TP HCM sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án kết nối trọng điểm với tỉnh Tây Ninh. Các dự án gồm: Đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài kết hợp trục động lực Đức Hòa; cao tốc TP HCM - Mộc Bài; nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn; Quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương kết nối ĐT.826C; tuyến tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) kết hợp ĐT.789; tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài; cùng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B).

Cụ thể, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, theo quy hoạch của 2 địa phương dài khoảng 57 km, đoạn qua Tây Ninh dài 27km và đoạn qua TP HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng thuộc trung tâm logistics Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài thuộc loại hình đường sắt địa phương, phục vụ nhu cầu vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP HCM - Lộc Ninh và TP HCM - Tây Ninh.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP HCM và khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP HCM, Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Sở Xây dựng TP HCM cho biết tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, tuyến này hiện chưa nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Do đó, UBND TP HCM và UBND tỉnh Tây Ninh đang phối hợp rà soát, đưa vào quy hoạch điều chỉnh sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời xem xét tính khả thi để sớm triển khai trong tương lai.

Riêng tuyến đường sắt TP HCM - Mộc Bài, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể.