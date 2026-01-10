SBU khai thác bí mật tên lửa Oreshnik từ mảnh vỡ thu được sau vụ tấn công Lviv

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tìm thấy các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, loại vũ khí mà Nga đã sử dụng để tấn công khu vực Lviv vào đêm ngày 8 - 9 tháng 1.

Bức ảnh đã được đăng tải trên trang web của Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR).

Các nhà điều tra Ukraine cáo buộc việc sử dụng loại vũ khí này chống lại cơ sở hạ tầng dân sự thay vì quân sự như phía Nga đăng tải là tội ác chiến tranh.

Những mảnh vỡ tên lửa được coi là bằng chứng vật lý và đang được chuẩn bị để chuyển giao cho việc kiểm tra chuyên sâu.

Các mảnh vỡ của tổ hợp tên lửa Oreshnik, được Liên bang Nga sử dụng để tấn công khu vực Lviv vào ngày 8 tháng 1 năm 2026.

Trong số những thành phần chi tiết đã được tìm thấy cho đến nay bao gồm:

Bộ phận ổn định và dẫn hướng (thực tế, đây là "bộ não" của tên lửa);

Phần còn lại của động cơ;

Các mảnh vỡ của cơ chế định hướng;

Các vòi phun từ bệ đỡ của đơn vị tăng tốc;

Chưa rõ phía Ukraine hay NATO có khai thác được bí mật nào từ mảnh vỡ tên lửa Oreshnik hay không?

Cơ quan An ninh Ukraine lưu ý rằng bằng cách tấn công các cơ sở dân sự ở Ukraine gần biên giới với Liên minh châu Âu, giới lãnh đạo Nga đã cố gắng phá hủy hạ tầng hỗ trợ sự sống của khu vực Lviv trong điều kiện thời tiết xấu đi nghiêm trọng, hoàn toàn không phải mục tiêu quân sự như Moskva vẫn đang nói.

Hình ảnh trực quan về tổ hợp tên lửa Oreshnik (được dựng dựa trên mô hình thu nhỏ của Oreshnik nhìn thấy tại văn phòng Tổng thống Lukashenko vào tháng 9 năm 2025)

Cần nhớ rằng vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik diễn ra vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 8 tháng 1.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. Tên lửa này bay với tốc độ khoảng 13.000 km/giờ.