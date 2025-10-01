Sau tuổi trung niên tôi nhận ra: Dù lương cao hay không cũng tránh nói 3 điều này ở nơi làm việc, "nhìn thấu" ngay người EQ thấp

Bài viết của tác giả họ Tống trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Bước vào tuổi trung niên, khi đã trải qua hàng chục năm làm việc, tôi nhận ra rằng thành công trong sự nghiệp không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn hay mức lương, mà còn ở trí tuệ cảm xúc (EQ). Một người EQ thấp dễ dàng bị "nhìn thấu" qua cách giao tiếp, đặc biệt là những lời nói thiếu cân nhắc ở nơi làm việc về 3 chủ đề sau.

Chuyện riêng tư của gia đình

Tôi nhận thấy không nên tiết lộ quá nhiều về tình hình gia đình, dù là xung đột hôn nhân, việc học hành của con cái hay tình hình tài chính. Chuyện riêng tư của gia đình khi được chia sẻ không đúng chỗ có thể bị lan truyền sai mục đích, gây tổn hại đến uy tín cá nhân. Điều khôn ngoan cần làm là duy trì hình ảnh chuyên nghiệp tại nơi làm việc và giữ kín chuyện riêng cá nhân.

Một đồng nghiệp họ Ngô của tôi thường xuyên tiết lộ với mọi người ở công ty về hôn nhân của cô ấy, từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày đến mâu thuẫn vợ chồng. Không những vậy, cô ấy còn không ngại hỏi chuyện riêng tư của người khác để so sánh. Điều này khiến các đồng nghiệp dần dần e dè khi giao tiếp với cô Ngô vì không ai muốn liên tục phải đối diện với những câu hỏi quan tâm thái quá.

Tiết lộ mức lương

Khoe khoang về mức lương, thưởng hay thành tích cá nhân là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của EQ thấp cho thấy người đó thiếu sự đồng cảm với cảm xúc người khác. Nhiều công ty có quy định không tiết lộ lương, thưởng, không chỉ để tránh xung đột mà còn để bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên. Vậy nên dù lương cao hay thấp, tôi nhận thấy việc tiết lộ cũng mang lại bất lợi cho người nói.

Một cư dân mạng họ Vương tại Trung Quốc đã gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện 2 nhân viên làm cùng một vị trí tại công ty mình. Lương tháng của nhân viên lớn tuổi là 8.000 NDT (29 triệu đồng), nhưng lương tháng của nhân viên mới đã tăng lên 10.000 NDT (37 triệu đồng) do biến động thị trường. Nhân viên mới đã tiết lộ về mức lương trên trang mạng xã hội cá nhân để thu hút người theo dõi.

Khi biết chuyện, nhân viên cũ đã đến gặp quản lý để xin tăng lương nhưng yêu cầu này bị từ chối. Cảm thấy nỗ lực làm việc không được trả lương xứng đáng, người này không còn động lực và dần trở nên thụ động. Cuối cùng anh ta bị cắt thưởng cuối năm vì hiệu suất thấp, còn nhân viên mới cũng bị phạt do không đọc kỹ quy định nội bộ của công ty liên quan đến lương thưởng.

Phàn nàn về cấp trên hoặc đồng nghiệp

Phàn nàn về khối lượng công việc, cấp trên hay đồng nghiệp là thói quen dễ bộc lộ EQ thấp cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Việc này thường xuất phát từ sự thất vọng hoặc bất mãn. Thế nhưng thay vì chuyển hóa thành hành động tích cực như trực tiếp giải quyết vấn đề, người phàn nàn để cảm xúc chi phối lời nói.

Hành động trên không giúp giải quyết vấn đề trong công việc mà còn tạo không khí tiêu cực, làm giảm uy tín cá nhân. Không những vậy, thường xuyên chỉ trích, phàn nàn về người khác cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ và hiệu quả làm việc.

Một người bạn đại học họ Hà của tôi được đánh giá cao bởi năng lực chuyên môn trong công việc thiết kế, thường xuyên được cấp trên trọng dụng. Thế nhưng trong một bữa ăn trưa, vì quá căng thẳng với công việc, Hà đã buông lời phàn nàn, than thở về cấp trên để “xả stress” với đồng nghiệp.

Trưởng nhóm của Hà vô tình biết được câu chuyện này, lập tức thay đổi suy nghĩ về cô. Sau đó, Hà không được giao những dự án quan trọng vì cấp trên đánh giá cô không đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cũng như giải pháp thực tế trong công việc.

Thay vào đó, những người EQ cao chọn cách giao tiếp thẳng thắn, đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công việc và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.