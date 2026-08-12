Sau tuổi 60, đừng tiếc tiền mua 5 món đồ này: Càng dùng lâu càng thấy đáng

Sau tuổi 60, mua sắm không còn nên chạy theo hình thức hay xu hướng. Những món đồ đáng tiền nhất là thứ giúp cơ thể bớt mệt, sinh hoạt an toàn hơn và giảm phụ thuộc vào con cái. Có những khoản chi ban đầu tưởng hơi đắt, nhưng dùng càng lâu lại càng thấy quyết định ấy hoàn toàn xứng đáng.

Nhiều người sau khi nghỉ hưu bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Quần áo cũ vẫn mặc, đồ dùng hỏng nhẹ vẫn cố sửa, món nào chưa thật sự cần thì nhất quyết không mua. Tâm lý này không sai, đặc biệt khi thu nhập giảm và các khoản chi y tế có xu hướng tăng lên.

Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là trì hoãn mọi khoản mua sắm.

Có những món đồ nếu mua đúng sẽ giúp người lớn tuổi ngủ ngon hơn, đi lại an toàn hơn, bớt đau lưng, bớt phải bê vác và chủ động hơn trong cuộc sống hằng ngày. Xét về lâu dài, đây không chỉ là tiêu dùng mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và khả năng sống độc lập.

Dưới đây là 5 món đồ người sau tuổi 60 không nên tiếc tiền nếu có điều kiện.

1. Một tấm đệm tốt và phù hợp với cơ thể

Sau tuổi 60, một đêm ngủ không ngon có thể ảnh hưởng đến cả ngày hôm sau. Đau lưng, cứng cổ, tê vai, nhức hông hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm đều khiến cơ thể mệt mỏi hơn, khả năng vận động và tinh thần cũng giảm sút.

Vì vậy, đệm ngủ là món đồ đầu tiên đáng để đầu tư.

Nhiều người có thói quen sử dụng một chiếc đệm trong hàng chục năm. Khi đệm đã lún, biến dạng hoặc mất độ đàn hồi, họ vẫn cho rằng "nằm quen rồi" nên không cần thay. Thực tế, chính sự quen thuộc ấy có thể khiến cơ thể phải chịu một tư thế không phù hợp suốt nhiều giờ mỗi ngày.

Đệm dành cho người lớn tuổi không nhất thiết phải là loại đắt nhất. Quan trọng là độ cứng vừa phải, không quá mềm khiến lưng bị võng, cũng không quá cứng gây áp lực lên vai và hông. Người thường xuyên đau cột sống, thoái hóa khớp hoặc có bệnh nền nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi chọn.

Ngoài đệm, chiều cao của giường cũng cần được tính toán. Khi ngồi ở mép giường, bàn chân nên chạm sàn chắc chắn và người sử dụng có thể đứng dậy mà không phải dùng quá nhiều lực ở đầu gối.

Đây là món đồ được sử dụng khoảng một phần ba thời gian trong ngày. Vì thế, tiết kiệm quá mức ở chiếc giường và tấm đệm đôi khi lại khiến người lớn tuổi phải trả giá bằng những cơn đau kéo dài.

2. Một đôi giày đi bộ thật sự vừa chân

Sau tuổi 60, đôi giày không chỉ để đi lại mà còn góp phần bảo vệ khớp gối, cổ chân và khả năng giữ thăng bằng.

Nhiều người lớn tuổi vẫn đi những đôi giày đã mòn đế, dép nhựa rộng chân hoặc giày cứng vì tiếc tiền mua mới. Những món đồ này có thể trông vẫn còn sử dụng được, nhưng độ bám giảm, phần đế mất đàn hồi và khả năng nâng đỡ bàn chân không còn như ban đầu.

Một đôi giày tốt nên có đế chống trượt, trọng lượng nhẹ, phần mũi đủ rộng và ôm chân vừa phải. Đế không nên quá mỏng, bởi lực tác động lên gót chân và đầu gối sẽ rõ hơn khi đi trên nền cứng. Giày cũng không nên có dây buộc quá phức tạp nếu người sử dụng gặp khó khăn khi cúi xuống.

Với người duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, đôi giày càng đáng được ưu tiên. Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, nhưng nếu giày không phù hợp, người dùng dễ bị đau bàn chân, phồng rộp, trẹo cổ chân hoặc mất tự tin khi bước đi.

Dép đi trong nhà cũng cần được thay khi phần đế đã mòn. Loại dép phù hợp nên bám sàn tốt, không quá rộng và không dễ tuột khỏi chân.

Không cần mua nhiều đôi, nhưng đôi dùng thường xuyên nên là loại tốt. Đây là kiểu mua sắm càng sử dụng lâu càng thấy rõ giá trị.

3. Một chiếc ghế ngồi chắc chắn, có tay vịn

Ghế sofa mềm, ghế gỗ thấp hoặc ghế không có tựa lưng có thể trông đẹp, nhưng chưa chắc phù hợp với người sau tuổi 60.

Ở độ tuổi này, nhiều người gặp khó khăn khi đứng dậy sau khi ngồi lâu. Ghế quá thấp khiến đầu gối phải chịu lực lớn, trong khi ghế quá mềm làm cơ thể lún sâu và mất điểm tựa. Nếu ghế không có tay vịn, người ngồi càng khó chuyển tư thế.

Một chiếc ghế đáng mua nên có chiều cao vừa phải, phần tựa lưng chắc, mặt ghế không quá trơn và hai tay vịn đủ vững để hỗ trợ khi đứng lên. Chân ghế cần chắc chắn, không cập kênh hoặc trượt trên nền gạch.

Đây có thể là ghế đọc sách, ghế ngồi xem tivi hoặc chiếc ghế được đặt ở vị trí người lớn tuổi thường nghỉ ngơi nhất trong nhà.

Nhiều gia đình đầu tư một bộ sofa lớn nhưng lại không chú ý đến nhu cầu của cha mẹ. Kết quả là người lớn tuổi ngồi một lúc đã đau lưng, muốn đứng lên phải nhờ người kéo hoặc chống tay vào bàn.

Một chiếc ghế phù hợp không phải món đồ hào nhoáng, nhưng được dùng hằng ngày. Càng về lâu dài, người sử dụng càng thấy khoản tiền này đáng hơn nhiều món nội thất chỉ đẹp khi nhìn.

4. Thiết bị hỗ trợ dọn nhà nhẹ và dễ sử dụng

Không ít người sau tuổi 60 vẫn muốn tự quét nhà, lau sàn, dọn bếp và chăm sóc không gian sống. Điều này giúp họ giữ được nhịp sinh hoạt và cảm giác chủ động. Tuy nhiên, các công việc như cúi lau sàn, vắt khăn, bê xô nước hay di chuyển máy móc nặng có thể tạo áp lực lên lưng, vai và đầu gối.

Vì vậy, một thiết bị dọn nhà nhẹ, đơn giản và phù hợp có thể là khoản mua sắm rất đáng tiền.

Đó có thể là máy hút bụi cầm tay trọng lượng nhẹ, cây lau nhà tự vắt, máy hút bụi lau sàn hoặc robot hút bụi nếu điều kiện tài chính cho phép. Không nhất thiết phải chọn sản phẩm nhiều tính năng nhất. Với người lớn tuổi, thiết bị càng dễ dùng càng tốt.

Trước khi mua, nên kiểm tra ba điểm: trọng lượng có phù hợp không, thao tác có đơn giản không và việc vệ sinh thiết bị sau khi dùng có mất nhiều công sức hay không.

Một chiếc máy hiện đại nhưng phải kết nối điện thoại, cài đặt nhiều bước hoặc tháo lắp phức tạp rất dễ bị bỏ xó. Trong khi đó, một thiết bị vừa sức, chỉ cần bấm một nút và có thể sử dụng ngay sẽ được dùng thường xuyên hơn.

Mục đích của món đồ này không phải để người sau tuổi 60 ngừng làm việc nhà, mà để họ bớt phải cúi, bê, vắt và thực hiện những động tác dễ gây đau nhức.

Mỗi ngày bớt một chút mệt, sau vài năm sẽ thấy đây là khoản chi rất đáng.

5. Một chiếc điện thoại dễ nhìn, pin tốt và gọi nhanh khi cần

Điện thoại ngày nay không chỉ để nghe gọi. Với người sau tuổi 60, đây còn là công cụ liên lạc với con cái, đặt xe, xem lịch khám, nhận thông báo, thanh toán và xử lý những tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, không phải điện thoại càng đắt càng phù hợp.

Một thiết bị đáng mua cần có màn hình đủ lớn, chữ dễ phóng to, âm thanh rõ, pin ổn định và thao tác không quá phức tạp. Các ứng dụng thường dùng nên được đưa ra màn hình chính. Danh bạ cần lưu rõ tên người thân, bác sĩ hoặc cơ sở y tế gần nhà.

Nếu người sử dụng sống một mình hoặc thường ra ngoài, có thể cân nhắc thêm đồng hồ thông minh có tính năng gọi nhanh, theo dõi vị trí hoặc cảnh báo khi cần hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ nên mua khi người dùng thật sự biết cách sử dụng.

Gia đình cũng cần hướng dẫn người lớn tuổi cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn giả mạo và tuyệt đối không chuyển tiền chỉ vì một yêu cầu qua điện thoại.

Một chiếc điện thoại phù hợp giúp người lớn tuổi chủ động hơn, còn con cái cũng bớt lo lắng. Xét về cả tiện ích lẫn cảm giác an toàn, đây là món đồ càng dùng lâu càng thấy đáng tiền.

Mua ít hơn nhưng nên mua đúng hơn

Sau tuổi 60, tiêu tiền khôn ngoan không nằm ở việc mua thật ít, mà là biết khoản nào nên tiết kiệm và khoản nào không nên tiếc.

Một chiếc đệm tốt giúp ngủ ngon hơn. Một đôi giày phù hợp giúp đi lại vững vàng hơn. Một chiếc ghế chắc chắn giúp đứng lên dễ dàng hơn. Thiết bị dọn nhà nhẹ giúp cơ thể bớt mệt. Điện thoại dễ dùng giúp người lớn tuổi giữ liên lạc và xử lý tình huống nhanh hơn.

Đây đều là những món đồ không phô trương, nhưng tác động trực tiếp đến chất lượng sống mỗi ngày.

Trước khi mua, người sau tuổi 60 có thể tự hỏi: Món đồ này có được sử dụng thường xuyên không? Nó có giúp mình bớt đau, bớt mệt hoặc an toàn hơn không? Nó có giúp mình chủ động hơn mà không phải nhờ người khác không?

Nếu câu trả lời là có, khoản tiền bỏ ra không phải lãng phí.

Sau tuổi 60, mua đúng một món có thể đáng hơn mua rẻ năm món. Bởi món đồ tốt nhất không phải món khiến người khác trầm trồ, mà là món giúp cuộc sống của chính mình dễ chịu hơn mỗi ngày.