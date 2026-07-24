Sau tuổi 60, bất kể lương hưu cao bao nhiêu, nhất định phải có đủ 5 thứ để nửa đời sau an nhàn

Cân bằng được 5 điều này sẽ giúp nửa sau cuộc đời mỗi người trở nên bình yên và vững vàng hơn.

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Bước sang tuổi 60, nhiều người bắt đầu nhìn lại những quyết định tài chính đã đưa ra trong nhiều thập kỷ trước. Theo các chuyên gia, điều khiến nhiều người hối tiếc không hẳn là kiếm được ít tiền, mà là chưa có những lựa chọn phù hợp để bảo vệ cuộc sống khi về già. Vì vậy, dù điều kiện kinh tế ra sao, đây là 5 thứ nên làm được để tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

1. Giúp con cái trong khả năng

Cha mẹ nào cũng mong con có cuộc sống tốt hơn nên sẵn sàng hỗ trợ mua nhà, trả nợ hoặc cho một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc dốc gần hết tài sản cho con có thể khiến chính cha mẹ gặp khó khăn khi nghỉ hưu.

Khảo sát của công ty quản lý tài sản St James's Place (Anh) cho thấy nhiều phụ huynh dự định dùng tiền hưu trí hoặc bán tài sản để giúp con, khiến không ít người phải lùi kế hoạch nghỉ hưu.

Thay vì cho một lần quá nhiều, các chuyên gia khuyến nghị nên hỗ trợ theo từng giai đoạn và thường xuyên đánh giá lại khả năng tài chính để vừa giúp được con, vừa bảo đảm cuộc sống của bản thân.

2. Dành tiền để tận hưởng cuộc sống

Tích lũy là điều cần thiết, nhưng nhiều người về già lại tiếc nuối vì đã quá khắt khe với bản thân khi còn đủ sức khỏe.

Theo các chuyên gia tài chính, nếu kế hoạch được xây dựng hợp lý, bạn hoàn toàn có thể vừa tiết kiệm cho tuổi hưu, vừa dành ngân sách cho những chuyến du lịch, trải nghiệm hoặc những điều mình yêu thích. Thay vì trì hoãn mọi niềm vui đến khi nghỉ hưu, hãy cân đối giữa hiện tại và tương lai để không phải tiếc nuối.

3. Đừng ngại thay đổi

Không ít người thừa nhận họ đã dành quá nhiều năm cho một công việc nhàm chán chỉ vì sợ rủi ro. Sự ổn định đôi khi mang lại cảm giác an toàn, nhưng cũng có thể khiến thu nhập và cơ hội phát triển bị giới hạn.

Các chuyên gia cho rằng, nếu có cơ hội phù hợp, việc chuyển hướng nghề nghiệp từ sớm có thể giúp cải thiện tài chính đáng kể. Điều quan trọng là chuẩn bị một khoản dự phòng để quá trình thay đổi diễn ra thuận lợi hơn.

4. Tránh để tiền "ngủ yên" quá lâu

Giữ tiền mặt giúp cảm thấy an toàn, nhưng nếu quá thận trọng, tài sản có thể dần mất giá do lạm phát.

Theo các chuyên gia đầu tư, việc đa dạng hóa danh mục và lựa chọn những kênh phù hợp với độ tuổi sẽ giúp tài sản có cơ hội tăng trưởng tốt hơn. Khi lớn tuổi, giảm bớt các khoản đầu tư rủi ro là cần thiết, nhưng nếu làm điều đó quá sớm, bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng tài sản trong dài hạn.

5. Chủ động lập kế hoạch thừa kế và di chúc

Một trong những việc nhiều người trì hoãn nhất là lập di chúc hoặc lên kế hoạch phân chia tài sản. Tuy nhiên, điều này có thể khiến người thân gặp nhiều rắc rối về sau, thậm chí phát sinh tranh chấp.

Các chuyên gia khuyến nghị nên sớm xác định người thừa kế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và trao đổi thẳng thắn với gia đình. Việc chủ động sắp xếp từ sớm không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn giảm áp lực cho người thân trong tương lai.

Tuổi 60 không chỉ là cột mốc nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc, mà còn là thời điểm để tận hưởng thành quả của cả một đời vun đắp. Biết cân bằng giữa tích lũy và hưởng thụ, hỗ trợ con cái nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân, đầu tư hợp lý và chuẩn bị chu đáo cho tương lai sẽ giúp nửa sau cuộc đời trở nên bình yên và vững vàng hơn.

(Tổng hợp)