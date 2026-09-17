Sau thông báo đóng cửa, cầu kính cao nhất Việt Nam tiếp tục có diễn biến mới

Thông báo này được đưa ra sau khi đơn vị này cho biết sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 1/10 tới đây.

Theo thông báo mới nhất từ Khu du lịch cầu kính Rồng Mây, đơn vị này sẽ miễn phí 100% vé tham quan cho người dân có hộ khẩu tại tỉnh Lai Châu trong thời gian từ ngày 21/9/2026 đến hết ngày 25/9/2026. Để được áp dụng chính sách đặc biệt này, du khách đến tham quan phải mang theo căn cước công dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh là người Lai Châu. Các em nhỏ đi cùng cha mẹ cần mang theo giấy khai sinh hoặc căn cước.

Chương trình miễn phí không áp dụng đối với các vé trò chơi và dịch vụ ăn uống trong khu vực.

Theo đó, khu du lịch cầu kính Rồng Mây đi vào hoạt động từ năm 2019 với khoảng 300.000 lượt khách/năm. Khu du lịch bao gồm nhiều hạng mục như: Khách sạn, hệ thống thang máy và cầu kính, bungalow nghỉ dưỡng, bể bơi điều hòa, khu vui chơi cảm giác mạnh… Trong đó, nổi bật là hệ thống thang máy ngoài trời bằng kính trong suốt và cầu kính cao nhất Rồng Mây - cầu kính cao nhất Việt Nam.

Cầu kính Rồng Mây nằm ở độ cao 2.200m so với mặt nước biển và 548m so với độ cao khe núi của dãy Hoàng Liên Sơn. Để lên được cầu kính, du khách phải đi qua một đoạn đường hầm dài 70m xuyên qua núi để tới chân hệ thống thang máy. Đây cũng là hệ thống thang máy đặc biệt có lắp kính cường lực, cao 300m, chạy dọc từ chân núi tới cầu kính.

Hệ thống thang máy trong suốt. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Thang máy được thiết kế ba mặt kính trong suốt để khi qua phần chân núi, du khách có thể ngắm cảnh trong hành trình lên cầu kính. Với thời gian di chuyển không quá nhanh, du khách sẽ thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, của đèo Ô Quy Hồ và dãy Hoàng Liên Sơn từ xa.

Ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, du khách sẽ bắt gặp cầu kính trong suốt vươn ra khỏi vách núi. Phần đầu gắn chặt với vách đá, cầu kính dài 300m, có 3 hành lang bằng kính. Các lớp kính hành lang được dựng từ 3 lớp kính dày khoảng 7 cm, có sức tải khoảng 1.000 du khách.

Khi bước chân ra khỏi buồng thang máy, du khách sẽ bắt gặp hệ thống cầu kính vươn ra khỏi vách núi. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Khi đặt chân đến cầu kính Rồng Mây du khách có thể đi ra phía ngoài các đầu cầu để ngắm nhìn phong cảnh đẹp, thơ mộng, núi non hùng vĩ xung quanh và trải nghiệm cảm giác mạnh khi nhìn xuyên thấu qua tấm kính xuống phía dưới là vực sâu hun hút.

Vào ngày 15/9 vừa qua, đơn vị này chính thức thông báo về việc tạm dừng đón khách kể từ ngày 1/10 do ảnh hưởng từ việc thi công của dự án liền kề. Thời gian mở cửa trở lại vẫn chưa được xác định.



