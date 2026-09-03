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Sau Quốc khánh 2/9, người dân có thể đón thêm kỳ nghỉ dài 4 ngày?

Phạm Trang (t/h)
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Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân có thể đón thêm một kỳ nghỉ 4 ngày liên tục vào tháng 11/2026 nếu phương án của Bộ Nội vụ được thông qua.

Bộ Nội vụ xây dựng 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động).

Cụ thể, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 nên cần kịp thời xây dựng phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ đầu tiên vào ngày 24/11/2026.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ xây dựng 02 phương án: hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục hoặc nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày làm việc.

Đối với năm 2027,ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động) như sau:

- Ảnh 1.

Hai phương án nghỉ Ngày Văn hoá Việt Nam (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phương án 1: Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 4 ngày liên tục

Theo đó, Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch.

Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn Phương án 1. Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ 04 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 01 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Theo báo An ninh thủ đô, liên quan đến khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

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Tags

bộ Nội vụ

Ngày Văn hóa Việt Nam

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