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Sau phúc khảo, một nữ sinh ở Thanh Hóa được tăng hơn 20 điểm

Phạm Trường
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Bị đánh dấu nhầm là vắng thi, một thí sinh ở Thanh Hóa bị chấm 0 điểm cả 3 môn. Sau phúc khảo, thí sinh này được điều chỉnh tăng 20,7 điểm và trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tối 16/7, trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Sau khi phúc khảo, có 8 bài thi được điều chỉnh hoặc hủy kết quả đã công bố trước đó. Trong đó, có thí sinh N.T.M.T. (Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, phường Sầm Sơn) có sự điều chỉnh điểm ở cả 3 môn sau khi phát hiện bị đánh dấu nhầm là vắng thi.

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi trong kỳ thi vừa qua.

Cụ thể, điểm môn Ngữ văn được điều chỉnh từ 0 lên 8,5; môn Toán từ 0 lên 8; môn Tiếng Anh từ 0 lên 4,2. Kết quả sau phúc khảo, tổng điểm của thí sinh N.T.M.T. tăng lên 20,7 điểm. Với số điểm này, thí sinh này đã đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (điểm chuẩn 17,97).

Theo kết quả phúc khảo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ngoài trường hợp trên, 2 thí sinh khác cũng được điều chỉnh tăng điểm do lên nhầm điểm ở lần chấm đầu. Trong đó, thí sinh T.N.D. được nâng điểm môn Toán từ 7 lên 7,75 điểm; thí sinh N.L.N. có môn Tiếng Anh từ 4,6 lên 5,2 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, các thí sinh không có tên trong danh sách phúc khảo giữ nguyên kết quả như đã công bố. Ngành giáo dục tỉnh này yêu cầu các trường công khai danh sách thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo và tổ chức xét tuyển theo kết quả đã được điều chỉnh.

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Thanh Hoá

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi

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