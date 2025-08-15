Sau nửa năm 'trắng' doanh thu vì không có dự án, một công ty BĐS bất ngờ công bố đầu tư chung cư 32 tầng tại "đất vàng" Cầu Giấy, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HOSE: NTL) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc phê duyệt dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Theo đó, HĐQT Lideco đã phê duyệt đầu tư công trình Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất ký hiệu NO-11 thuộc dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.﻿

Dự án được xây dựng trên lô đất có tổng diện tích 4.641 m², với mật độ xây dựng là 30,9%. Công trình chính là một tòa tháp cao 114 mét, bao gồm 32 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 9.282 m² sàn tầng hầm cho khu vực đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật.



Về quy mô, dự án sẽ cung cấp 364 căn hộ với tổng diện tích sàn ở là 35.698 m², đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 728 cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn dành 8.604 m² sàn cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và văn phòng tiện ích, phục vụ trực tiếp cho cư dân tòa nhà và khu vực lân cận.



Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch là dự án dành một không gian đáng kể cho tiện ích và cảnh quan. Cụ thể, diện tích dành cho cây xanh và sân vườn lên tới 960 m², chiếm tỷ lệ 20,7%. Ngoài ra, còn có 293 m² dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng.



Dự án thuộc nhóm A, công trình dân dụng cấp I với thời hạn sử dụng không dưới 50 năm.



Về tiến độ, dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2029. Nguồn vốn thực hiện sẽ đến từ vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.﻿

﻿Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Lideco kỳ vọng khởi công dự án vào cuối năm 2025.



Dự án này được UBND TP Hà Nội đã giao cho Lideco làm chủ đầu tư từ năm 1997. Lần phê duyệt đầu tiên vào năm 2003 có tổng vốn 794,83 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2007.



Đến tháng 8/2018, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 4.919 tỷ đồng và lùi thời hạn tới quý IV/2022. Sau đó, Lideco tiếp tục đề nghị nâng vốn lên 5.124 tỷ đồng, dời hạn hoàn thành đến quý IV/2026.

Ngày 30/5/2025, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt việc điều chỉnh này và gia hạn thời gian hoàn thành đến quý I/2029.﻿

Theo BCTC quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của Lideco lao dốc từ 844 tỷ xuống 12 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm tới 90% bởi lý do chính là năm nay không có dự án nào đủ điều kiện kinh doanh, các quy định pháp luật liên tục thay đổi khiến công ty khó triển khai các dự án thương mại.﻿