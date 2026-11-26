Sau khi đầu tư 2 tỷ USD xây dựng nhà máy xe điện tại bang Tamil Nadu, tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập các lĩnh vực bất động sản, nhà ở và khách sạn tại thị trường Ấn Độ.

Sau hơn một năm triển khai hoạt động sản xuất ô tô điện tại nhà máy trị giá 2 tỷ USD ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, Vingroup đang chuẩn bị mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có bất động sản và khách sạn.

Ông Tapan Ghosh, CEO VinFast Asia, cho biết tập đoàn đang làm việc với chính quyền một số bang tại Ấn Độ để tìm kiếm quỹ đất phục vụ các dự án phát triển nhà ở, khách sạn và bất động sản. Thông tin được ông chia sẻ bên lề Hội nghị thượng đỉnh V-Creator All Star 2026 của VinFast, diễn ra từ ngày 16-19/11 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl, Nha Trang, Việt Nam.

Mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực xe điện

Theo ông Ghosh, Vingroup đang xem xét nhiều cơ hội đầu tư tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về địa điểm, quy mô dự án cũng như tổng vốn đầu tư vẫn chưa được xác định.

"Vingroup cũng đang thảo luận với chính quyền nhiều bang, và các dự án của tập đoàn sẽ được triển khai tại Ấn Độ", ông Ghosh cho biết, đồng thời nhấn mạnh định hướng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp vượt ra ngoài lĩnh vực xe điện.

Trước đó, vào tháng 2, Vingroup đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Tamil Nadu nhằm nghiên cứu và thúc đẩy các cơ hội đầu tư chiến lược tại địa phương. Thỏa thuận tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng, trong đó có phát triển các dự án du lịch, giải trí quy mô lớn và hạ tầng khách sạn cao cấp.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising mới đây, tập đoàn Việt Nam cũng công bố kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD vào bang Telangana. Một trong những dự án đáng chú ý là khu đô thị Vinhomes Smart City, dự kiến có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 200.000 người trên diện tích 1.080 ha.

Khách sạn trở thành hướng đi chiến lược tại thị trường nước ngoài

Tại sự kiện, ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch kiêm CEO toàn cầu của VinFast, cho biết Vingroup xem lĩnh vực khách sạn là một trong những hướng đi tiềm năng để mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, bao gồm Ấn Độ, Philippines và Indonesia.

Định hướng này xuất phát từ kinh nghiệm của tập đoàn trong việc xây dựng hệ sinh thái kinh doanh gắn với lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam. Vingroup coi dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng là một phần quan trọng trong triết lý kinh doanh, đồng thời tin rằng mô hình chú trọng chất lượng dịch vụ có thể được nhân rộng tại những thị trường mới.

Theo The Hindu BusinessLine