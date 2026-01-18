Căn nhà ấy, với tổng chi phí cải tạo hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) , không chỉ là nơi ở của một bà mẹ đơn thân và con gái nhỏ. Nó là ranh giới giữa một cuộc đời cũ đổ vỡ và một cuộc sống mới được tái thiết từ đầu .

Ngôi nhà bình thường bên ngoài, "thiên đường ẩn" bên trong

Becky sống trong một khu dân cư không quá đặc biệt ở trung tâm Thành Đô. Nhưng bước qua cánh cửa, cảm giác quen thuộc lập tức biến mất. Tủ bếp đen, tường xám đậm, rèm cửa đen như than. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng tuân theo bảng màu tối.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là: căn nhà không hề u ám.

“Sau khi sơn một mảng lớn màu đen, tôi không thấy buồn hay nặng nề. Ngược lại, tôi thấy mình được che chở”, Becky nói.

Từ một ngôi nhà ‘công chúa’ sang không gian tái sinh

Ban đầu, căn hộ được thiết kế theo phong cách Pháp lãng mạn: xám – trắng – hồng. Khi ấy, con gái Becky chỉ mới vài tháng tuổi. Cô muốn con lớn lên trong cảm giác an toàn, dịu dàng, như một nàng công chúa.

Nhưng ở thời điểm việc cải tạo hoàn thành khoảng 90%, Becky mời một chuyên gia phong thủy đến xem nhà. Lời khuyên đưa ra khiến cô chần chừ: nên dùng nhiều màu đen hơn – màu của sự bảo vệ, che chắn, xua đi năng lượng xấu.

“Đó là lúc tôi đang ở đáy sâu nhất của cuộc đời”, Becky nhớ lại. “Tôi quyết định làm một điều thật táo bạo”.

Đập bỏ lối đi cũ, mở ra không gian ánh sáng

Căn hộ ban đầu có ba phòng ngủ, hai phòng khách, hành lang dài và tối. Becky chọn cách đập thông bốn không gian lớn : bếp - phòng ăn - phòng khách - phòng làm việc, tạo thành một vòng liên kết mở.

Một lớp rèm voan đen than được dùng làm vách ngăn mềm, vừa chia không gian vừa giữ ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên trở thành yếu tố bắt buộc để “cân” lại bảng màu tối.

“Con gái tôi thích chơi trốn tìm trong nhà hơn cả công viên”, Becky cười. “Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy không gian này không hề đáng sợ”.

Đen - vàng - xanh ngọc: Cân bằng cảm xúc và tài chính

Bên cạnh màu đen chủ đạo, Becky sử dụng xanh ngọc lục bảo và các chi tiết mạ vàng . Cô tin rằng màu vàng mang lại năng lượng tài lộc, nhưng cũng rất tỉnh táo trước mặt trái của nó.

Khi nhận ra ánh vàng phản chiếu quá nhiều có thể ảnh hưởng đến mắt con, Becky chi thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) để xử lý ánh sáng: chống chói, điều chỉnh nhiệt độ màu, công suất và hướng chiếu cho từng bóng đèn.

“Đây không phải trang trí cảm tính. Mỗi quyết định đều phải trả lời được câu hỏi: nó có tốt cho con tôi không?”.

Hai chiếc bồn cầu mạ vàng và bài toán ‘đắt mà đáng’

Trong nhà Becky có hai phòng tắm. Mỗi phòng đều lắp một bồn cầu mạ vàng – chi tiết khiến ai đến chơi cũng… xin vào nhà vệ sinh trước.

Nghe thì xa xỉ, nhưng với Becky, đó là một lựa chọn có chủ đích. “Nó vừa là điểm nhấn thẩm mỹ, vừa là một cách khiến không gian trở nên vui vẻ. Bạn bè tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh là cười ngay”.

Từ kiểm toán viên đến giáo viên thiết kế hoa

Becky tốt nghiệp đại học năm 2005, từng là kiểm toán viên công chứng, trưởng bộ phận kiểm toán tại một công ty niêm yết. Công việc ổn định, giờ giấc chuẩn mực, thu nhập tốt.

Nhưng bốn năm trước, cô bén duyên với thiết kế hoa. Ban đầu là đam mê giấu kín. Cô thậm chí thuê riêng một phòng để luyện tập , không nói với gia đình.

Sau khi cải tạo nhà, Becky nghỉ việc, trở thành giáo viên dạy thiết kế hoa toàn thời gian . Hiện cô có hơn 10.000 học viên , phần lớn là chủ cửa hàng hoa. Cô không chỉ dạy cắm hoa mà còn chia sẻ cách vận hành, cứu những cửa hàng bên bờ phá sản.

Điều thú vị là, doanh thu tăng mạnh sau khi chuyển vào ngôi nhà đen . Riêng mùa Valentine gần nhất, doanh số đạt 1,3 triệu sản phẩm , bán sạch cả hoa lẫn nguyên liệu. Phông nền tường đen giúp hoa nổi bật hơn khi chụp ảnh.

Ngôi nhà đen và một đứa trẻ hạnh phúc

Phòng duy nhất sáng màu trong nhà là phòng con gái: giường trắng, tường xám xanh. Becky muốn con có một không gian nhẹ nhàng để ngủ và học.

Cô từng lo lắng màu đen ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ. Nhưng thực tế thì ngược lại. Con gái Becky vui vẻ, lạc quan, thích về nhà, thích chơi cùng mẹ.

“Làm mẹ đơn thân không dễ. Nhưng tôi muốn con biết: mẹ nó mạnh mẽ, dám chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình”.

Một căn nhà – một cuộc đời được thiết kế lại

Bố mẹ Becky từng phản đối dữ dội. Với họ, màu đen là không may. Nhưng khi tận mắt chứng kiến căn nhà sáng, thoáng và ấm, họ dần chấp nhận. Gần đây, bố Becky còn tự hào dẫn họ hàng tới thăm.

Becky không coi 3,5 tỷ đồng là chi phí trang trí. Với cô, đó là khoản đầu tư cho sự hồi sinh .

“Sống trong ngôi nhà mình yêu thích, làm công việc mình yêu thích, và tận hưởng cuộc sống mình lựa chọn - thế là đủ”.