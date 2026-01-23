Sau khi MIK Group rút lui, "anh cả" siêu dự án đại lộ ven sông Hồng 855.000 tỷ đồng phát tín hiệu đáng chú ý

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng, từ 18.200 tỷ đồng lên gần 19.200 tỷ đồng vào ngày 16/1/2026.

Trước đó trong năm 2025, công ty đã thực hiện ba đợt tăng vốn liên tiếp: Cuối tháng 1/2025 từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng, tháng 6/2025 tăng lên 16.620 tỷ đồng và đến tháng 7/2025 đạt 18.200 tỷ đồng.

Song song với hoạt động tăng vốn, cuối tháng 12/2025, Đại Quang Minh huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất phát hành 9,75%/năm, kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 30/12/2028. Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

Theo tìm hiểu, Đại Quang Minh hiện là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn góp lớn nhất trong liên danh thực hiện Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với phần góp vốn tối thiểu khoảng 30%. Vai trò này được củng cố sau khi MIK Group rút lui và chuyển toàn bộ phần vốn góp cho Đại Quang Minh.

Sau khi MIK Group rút lui, liên danh còn lại 5 doanh nghiệp gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú – Invest, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát. Đáng chú ý, Đại Quang Minh giữ vị trí đứng đầu liên danh, tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của MIK Group, đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện, điều phối chung dự án.

Mới đây, liên danh đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị triển khai 4 khu đô thị tiêu chuẩn với tổng diện tích khoảng 113,5 ha, làm quỹ nhà tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Động thái này được xem là "nút mở" quan trọng nhằm tháo gỡ bài toán tái định cư.

Các diễn biến trên cũng đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn") trên thương trường sau gần một thập kỷ gần như vắng bóng trước truyền thông. Tại Đại Quang Minh, ông Trần Đăng Khoa mới đây đã trở lại giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO, người đã đảm nhiệm vị trí này trong nhiều năm.

Ông Trần Đăng Khoa (sinh năm 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh khi doanh nghiệp được thành lập năm 2011, trước khi chuyển giao vai trò này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, Đại Quang Minh đã trở thành một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham gia triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và phát triển khu dân cư quy mô lớn theo hình thức BT.

Doanh nghiệp được giao thực hiện 5 dự án trọng điểm tại Thủ Thiêm, gồm khu chức năng số 5 và 6 với Khu đô thị Sala rộng khoảng 128 ha; khu chức năng số 8 – vùng châu thổ phía Nam rộng hơn 150 ha với các dự án thành phần như khu nghỉ dưỡng sinh thái, công viên giải trí và khu nghiên cứu; cùng các dự án hạ tầng trọng yếu gồm 4 tuyến đường chính kết nối các khu chức năng, Cầu Thủ Thiêm 2 và quảng trường trung tâm – công viên bờ sông.

Gần đây nhất, chủ đầu tư này đã khởi động lại giai đoạn phát triển mới của Khu đô thị Sala, với phân khu phía Bắc thuộc đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án mở đầu là Sarene Residence & Commercial Complex, đây là khu phức hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại tại lô đất 6.8, phân khu phía Bắc – Khu đô thị Sala.

Với quy mô và vị trí đặc biệt, các dự án do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư tại Thủ Thiêm được đánh giá thuộc nhóm bất động sản đắt giá trên quỹ đất "kim cương" của TP.HCM.