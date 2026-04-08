Sau khi ký hiệp định với Nga, dự án “đại sự quốc gia” của Việt Nam có tiến triển mới

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Đây là dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Vừa qua, ngày 6/4, Ban Chỉ đạo dự án điện hạt nhân tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp với các thành viên để nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đồng chủ trì cuộc họp này.

Theo báo cáo, về công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại 2 dự án trên đã cơ bản hoàn thành. Điều này tạo tiền đề quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, khu nhà máy có diện tích 449,37ha với 835 trường hợp bị ảnh hưởng, khu tái định cư có diện tích 65,62ha với 129 trường hợp và 1 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Tính đến nay, khu nhà máy có 154 trường hợp (với tổng diện tích 122,1ha) đã được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó có 18 trường hợp đã được chi trả.

Trong khi đó, khu tái định cư có 56 trường hợp (với tổng diện tích 30,7ha) đã được phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó, có 12 trường hợp đã được chi trả.

Đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, khu nhà máy có diện tích 318,8ha với 534 hộ dân. Khu tái định cư có diện tích 31,8ha, với 125 hộ dân. Ngành chức năng hiện đã hoàn thành kiểm đếm, đồng thời xác định nguồn gốc đất cho 100% số hộ, thực hiện chi trả tạm ứng bồi thường cho 120/516 hộ theo phương án niêm yết. Đồng thời, các đơn vị cũng đã phê duyệt phương án di dời mồ mả cho 172 hộ và 1 tổ chức, trong đó đã chi trả cho 37 hộ.

Toàn cảnh cuộc họp nghe báo cáo tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia, được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Do đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Nghị quyết số 121 đối với các trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư triển khai khảo sát địa chất và các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai các khu tái định cư; cũng như xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu trong quá trình chỉ định thầu theo cơ chế đặc thù, bảo đảm công bằng, minh bạch và chặt chẽ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cử cán bộ túc trực hỗ trợ địa phương; đồng thời phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu thành lập tổ công tác đặc biệt tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cử tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để phối hợp với địa phương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, từ đó thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để tăng tốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Lãnh đạo tỉnh đề nghị, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đồng thời phải bảo đảm chính sách tạm cư cho người dân trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định việc di dời mồ mả. Ngoài ra, cần quan tâm ổn định đời sống, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế cho người dân tại nơi ở mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lập kế hoạch chi tiết về việc chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng, cũng như xác định rõ lộ trình thực hiện và gửi kế hoạch về Ban Chỉ đạo dự án điện hạt nhân tỉnh Khánh Hòa ngay trong chiều 6/4.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghĩa trang mới để phục vụ công tác di dời mồ mả, bảo đảm triển khai đồng bộ với khu tái định cư.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài chính bố trí bổ sung nguồn vốn còn thiếu, nhằm bảo đảm yêu cầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, áp dụng với các hộ, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu, người có đất ở bị thu hồi làm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được bố trí nhà tạm hoặc nhận hỗ trợ thuê nhà, tối đa 5 triệu đồng/tháng trong thời gian chờ tái định cư.

Trước đó, ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm 2 tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.