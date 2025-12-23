Sau khi khởi công dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, công ty của tỷ phú Trần Đình Long đầu tư tuyển dụng 2.000 nhân sự cho bước ngoặt công nghệ

Thông tin trên website nội bộ Tập đoàn Hoà phát, trong năm 2026, doanh nghiệp cần tuyển dụng 2.000 nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và triển khai các dự án mở rộng, đặc biệt là Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Đợt tuyển dụng tập trung chủ yếu vào khối kỹ thuật – vận hành. Trong đó, hai vị trí có nhu cầu lớn nhất là Nhân viên Cơ khí và Nhân viên Điện, với khoảng 900 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ sơ cấp trở lên.

Bên cạnh đó, Hòa Phát tuyển thêm 300 nhân sự thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và ngành nghề liên quan; đồng thời dành 500 chỉ tiêu cho lao động phổ thông chưa có tay nghề, được đào tạo bài bản trước khi bố trí làm việc. Công tác tuyển dụng sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm 2026.

Trước đó vào ngày 19/12, tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất.

Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục cùng nhiều loại thép đặc biệt khác.

Dự kiến năm 2027, sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường, đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á sản xuất loại thép này.

Về tiến độ, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết tập đoàn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công, đến giữa năm 2026 bắt đầu lắp đặt thiết bị và cho ra lò sản phẩm thép ray "Made in Vietnam" đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.



