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Sau khí đốt, châu Âu lại phải tìm cách ‘thoát uranium Nga’

Hoàng Yến
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Châu Âu sẽ phải tìm cách “thoát” uranium Nga trước năm 2040, nếu không muốn lặp lại tình trạng phụ thuộc vào khí đốt Nga giống như trước năm 2022.

- Ảnh 1.

Theo tờ Financial Times của Anh, sự mở rộng nhanh chóng sản xuất uranium ở Nga đang làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu hạt nhân của châu Âu trong gần 2 thập niên nữa.

Tờ báo này lưu ý, đến khoảng năm 2040, Nga có thể kiểm soát hơn 1/3 lượng uranium khai thác được, đe dọa an ninh năng lượng của phương Tây trong bối cảnh nhu cầu tăng cao từ các nhà máy điện hạt nhân mới.

“Những lo ngại về nguồn cung càng trở nên trầm trọng hơn do tình trạng thiếu hụt hiện tại, xuất phát từ sự thiếu quan tâm của các nhà đầu tư và sự chậm trễ trong việc xin giấy phép cho các dự án phát triển mới”, Financial Times tiết lộ về thực trạng nhiên liệu hạt nhân của các nước châu Âu.

Bài báo nhấn mạnh năng lực khai thác uranium ở Nga và các khu mỏ trên thế giới thuộc sở hữu của Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Financial Times cảnh báo, điều này tạo ra sự phụ thuộc lớn hơn nữa của châu Âu vào một quốc gia đã thể hiện sự sẵn sàng sử dụng quyền kiểm soát nguồn cung năng lượng như một vũ khí, tạo ra nguy cơ EU và các quốc gia khác không thể tự cung cấp đủ nguyên liệu cần thiết.

“Đến năm 2040, chúng ta có thể phải đối mặt với sự phụ thuộc vào uranium của Nga tương tự như sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga trước năm 2022”, bài báo than thở.

Phát triển luận điểm này, tác giả Camilla Hodgson chỉ ra rằng, Nga sản xuất khoảng 5% lượng uranium khai thác trên thế giới vào năm 2024, nhưng sản lượng trong nước che giấu các hoạt động quốc tế lớn hơn nhiều của nước này.

Tính cả các mỏ do Nga kiểm soát ở nước ngoài, thị phần của Nga trong tổng sản lượng toàn cầu đối với các nguồn uranium chính vào năm 2024 lên tới gần một phần tư.

Đặc biệt nổi bật trong số các doanh nghiệp Nga là Uranium One, một công ty con của Rosatom, kiểm soát công suất khai thác uranium khoảng 30.000 tấn tại các khu mỏ Budenovskoye, Akdala, Inkai và Zarechnoye ở Kazakhstan.

Cuối cùng, tờ báo nhấn mạnh Nga hiện còn đang phát triển các mỏ uranium ở Tanzania và Namibia thông qua Uranium One. Vào năm ngoái, Nga cũng đã ký một thỏa thuận với Niger để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực uranium.

Tờ báo Anh kết luận hiện nay và tương lai Nga vẫn là nhà cung cấp chính uranium làm giàu - nguyên liệu cần thiết cho các lò phản ứng hạt nhân - cho châu Âu.

Còn Mỹ mặc dù đã cấm nhập khẩu uranium từ Nga, nhưng cũng đưa ra ngoại lệ cho phép việc nhập khẩu tiếp tục đến năm 2028.

Theo Financial Times
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châu âu

Uranium

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