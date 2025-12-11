Sau khi chuyển khoản thành công hơn 3 tỷ đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, người phụ nữ Hải Phòng đã phải báo công an

Ảnh minh họa

Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hải Phòng, vừa qua, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại Thủy Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ 264 triệu đồng thông qua hoạt động "nhận nhiệm vụ – hoàn tiền hoa hồng" trên mạng xã hội. Vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp với Cơ quan điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, bị hại được một tài khoản Zalo lạ chủ động nhắn tin làm quen. Tài khoản này sử dụng tên hiển thị là "Nguyễn Quang Thái" và tự xưng làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng tự xưng này giới thiệu bị hại tham gia công việc "hỗ trợ vận chuyển hàng - xác nhận đơn" trên một website có giao diện giả lập giống sàn thương mại điện tử.

Bị hại được yêu cầu tạo tài khoản và thực hiện "nhiệm vụ" bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn trên hệ thống. Đổi lại, đối tượng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển đi và cộng thêm hoa hồng. Ở những nhiệm vụ ban đầu, bị hại được hoàn tiền đầy đủ nên tin tưởng rằng công việc là thật. Bị hại thực hiện hai giao dịch chuyển tổng cộng hơn 85 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công ty kinh doanh nông sản theo hướng dẫn trên website. Sau khi được hoàn lại và nhận hoa hồng, bị hại tiếp tục tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Sau đó, hệ thống ảo hiển thị nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu bị hại phải thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp. Bị hại đã chuyển 10 lần, với tổng số tiền lên tới 3 tỷ 264 triệu đồng, vào các tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác nhau.

Khi thực hiện xong, website thông báo "lỗi kỹ thuật", không cho rút tiền và yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để "mở khóa hệ thống". Tuy nhiên, khi bị hại tìm cách liên hệ lại với tài khoản Zalo mang tên "Nguyễn Quang Thái", đối tượng đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập. Lúc này, bị hại mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có dấu hiệu là tài khoản cho thuê hoặc tài khoản bị đối tượng chiếm đoạt. Dòng tiền liên tục được chuyển qua nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, thể hiện sự tính toán nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho quá trình truy nguyên. Cơ quan điều tra đang phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để xác minh chủ thể đăng ký website, truy vết dòng tiền và xác định nhân thân thực sự của đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Nguyễn Quang Thái".

Trước tình hình trên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức việc làm online có lợi nhuận cao bất thường, nhất là những công việc chỉ yêu cầu chuyển tiền để "kích hoạt nhiệm vụ" hoặc "nhận hoa hồng". Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập các đường link lạ và không thực hiện giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tính pháp lý của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát để được hỗ trợ kịp thời.

