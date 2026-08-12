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Sau khi chuyển khoản thành công 25.100.000 đồng, người phụ nữ SN 1994 lập tức trình báo công an

Nhật Hạ
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Công an phường Hoài Nhơn Đông ( tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị My Ny nhận lại số tiền 25.100.000 đồng do vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân ngoài địa bàn.

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 6/8, Công an phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị My Ny (SN 1994, trú TDP Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 25.100.000 đồng.

Đây là số tiền phục vụ công việc quan trọng của gia đình nên ngay khi phát hiện sự việc, chị Ny cùng người thân vô cùng hoang mang, lo lắng vì nguy cơ mất trắng tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lãnh đạo Công an phường đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, xác minh thông tin, hỗ trợ liên hệ với người nhận tiền, tạo điều kiện giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm trong xử lý công việc, chỉ chưa đầy 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, đến sáng 07/8/2026, chị Nguyễn Thị My Ny đã nhận lại đầy đủ số tiền 25.100.000 đồng trong niềm vui, xúc động của gia đình.

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Sau khi nhận lại tài sản, chị Ny đã gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoài Nhơn Đông vì sự tận tình, trách nhiệm và hết lòng hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Việc hỗ trợ chị Nguyễn Thị My Ny nhận lại tài sản là minh chứng cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” và hiệu quả của phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chỉ huy đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoài Nhơn Đông, vụ việc đã được giải quyết nhanh chóng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

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