Sau khi chuyển khoản 200 triệu từ tài khoản ngân hàng, người phụ nữ ở Lào Cai được công an Phú Thọ mời đến làm việc

Ngày 16/07, Công an xã Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1989, trú tại khu Đá Bạc, xã Thành Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc tài khoản của mình nhận được số tiền 200.756.259đ từ tài khoản của một người lạ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Thanh Sơn đã tiến hành xác minh, liên hệ Ngân hàng anh Nguyễn Văn Tú đăng ký tài khoản để tra soát nội dung, chủ tài khoản chuyển nhầm. 

Công an xã Thanh Sơn đã nhanh chóng xác định  người chuyển nhầm số tiền trên cho anh Tú là chị Nguyễn Thị Thúy Uyên, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 35, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.



Công an xã đã nhanh chóng liên hệ và xác minh về nội dung trên và đưa ra hướng giải quyết thuận lợi nhất. Đến 15h00 ngày 17/07/2025, tại Công an xã Thanh Sơn, trước sự hướng dẫn của Công an xã, anh Nguyễn Văn Tú đã chuyển trả lại số tiền 200.756.259đ cho chị Uyên.

Chị Uyên đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an xã Thanh Sơn và nghĩa cử cao đẹp khi trả lại tài sản của anh Tú (Ảnh: CTTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)

Vui mừng và cảm kích khi nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm trong thời gian ngắn, chị Uyên đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an xã Thanh Sơn và nghĩa cử cao đẹp khi trả lại tài sản của anh Tú.



Qua sự việc trên, Công an xã Thanh Sơn khuyến cáo người dân, khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần thực hiện từng bước, chú ý các thông tin của người nhận tiền, tránh việc chuyển sai số tài khoản, sai ngân hàng hoặc sai người nhận tiền dẫn đến chuyển khoản nhầm.

Khi nhận được được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi và nội dung chuyển khoản, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.