Sau khi chiếm được Tử Cấm Thành, liên quân 8 nước đã làm gì các phi tần bị Từ Hi ép phải ở lại hậu cung? - Không thể nghĩ đến!

Đại Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, vì để củng cố phòng ngự đường biển nên chính quyền nhà Thanh đã thi hành chính sách bế quan tỏa cảng, đóng cửa đất nước suốt hơn 200 năm, khiến Trung Quốc bỏ lỡ cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới, dẫn đến kết cục thời cận đại trở thành quốc gia lạc hậu, bị các nước phương Tây xâu xé.



Trong gần 100 năm lịch sử cận đại, không thể nào không nhắc đến người phụ nữ Từ Hi Thái hậu. Trong cuộc chiến tranh nha phiến, hay cuộc chiến mà Bát quốc liên quân xâm lược Trung Quốc, Từ Hi từng nói: "Cầu cho sự lớn mạnh của Trung Hoa sẽ trở thành niềm vui của các nước phương Tây trên thế giới. Hãy để chúng ta sục sôi tức giận hơn nữa."

Năm 1900, tám nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Áo và Italia đã kết liên minh, cùng nhau đưa quân xâm lược Trung Quốc, với mục tiêu vô cùng rõ ràng đó là đưa quân tấn công thẳng vào kinh thành Bắc Kinh.

Họ trang bị lương thực, rèn luyện quân sự, trong khi quân đội nhà Thanh chỉ dựa vào số vũ khí lạnh trong tay cùng sức chiến đấu mỏng manh, kết cục bị ngoại bang đánh cho thua tan tác, kinh thành Bắc Kinh thất thủ.

TỪ HI THÁI HẬU TRỐN CHẠY KHỎI THÀNH BẮC KINH…

Khi Từ Hi Thái hậu hay tin Bát quốc liên quân sắp tiến đến chân thành, bà ngay lập tức đưa ra quyết định, dẫn theo "Tây thú" trốn ra khỏi thành Bắc Kinh.

Đoàn người bỏ chạy trong hoang mang, nhưng đến khi ra khỏi Tử Cấm Thành, Trân Phi – một phi tần của Quang Tự Đế lại bất ngờ đứng ra, khuyên Thái hậu và Hoàng đế không nên bỏ chạy, mà phải tiếp tục ở lại đây, cùng nhân dân chống lại kẻ thù, có như vậy mới có thể giữ được tôn nghiêm và địa vị của Hoàng gia.

Nhưng, đối với Từ Hi, chỉ có bản thân mới là quan trong nhất, nếu mình chết rồi thì dù có là sóng thần động đất thì bà cũng chẳng quan tâm.

Bấy giờ, Từ Hi vô cùng tức giận, Trân Phi trước đó cũng đã từng nhiều lần chống đối lại bà, nay lại dám thẳng thừng vạch trần lớp mặt nạ của Từ Hi, dám thách thức uy quyền, thù mới hận cũ tính cả một lần, Từ Hi lập tức sai thái giám theo hầu của mình, bắt Trân Phi ấn xuống đất, trói chặt tứ chi rồi quăng xuống giếng.

Bấy giờ, Quang Tự Đế ở cạnh bên nhưng cũng không dám nói câu gì.

Sau đó, Từ Hi lập tức dẫn theo nhóm Hoàng thân quốc thích rời khỏi kinh thành, tiến về Tây An. Tuy dọc đường ngồi thuyền đi ngựa mệt nhọc, nhưng một người thích hưởng thụ như Từ Hi vẫn trải qua rất thư thái, chỉ tính riêng đầu bếp cũng đã mấy chục người theo hầu.

… NHƯNG LẠI BẮT TẤT CẢ PHI TẦN CUNG NỮ Ở LẠI ĐỂ GIỮ TÔN NGHIÊM CỦA HOÀNG GIA

Theo sách sử ghi chép lại, khi Từ Hi Thái hậu rời khỏi kinh thành, bà đã đưa ra một ý chỉ, đó là nhằm bảo vệ tôn nghiêm của Hoàng gia, tất cả phi tần cung nữ trong hậu cung không ai được phép rời đi.

Đạo ý chỉ này quả thực là vô cùng độc ác, bản thân có thể bỏ đi nhưng lại không cho người khác đi, chính mình vứt thể diện của Hoàng gia xuống đất nay lại bắt người khác phải bảo vệ nó, quả thực là mặt dày không biết xấu hổ.

Với những phi tần bị giữ lại trong cung thời điểm đó, hẳn chẳng ai muốn ở lại, bởi vì dù thế nào đi nữa, một khi kinh thành thất thủ, kẻ địch tiến vào, kết cục của những người phụ nữ này đều sẽ vô cùng bi thảm.

Song, nếu trái lệnh của Thái hậu, thì đã có kết cục của Trân Phi làm gương trước mắt. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhóm phi tần cung nữ chỉ có thể cố gắng hết sức làm chút gì đó tự cứu mình. Họ cho đóng tất cả cửa ra vào trong Tử Cấm Thành, đồng thời cùng nhau thương thảo đối sách với các vị đại thần vẫn đang ở lại.

Thế nhưng trong khi còn đang bàn luận, cổng thành Bắc Kinh đã bị phá, Bát quốc liên quân chẳng tốn chút sức lực nào đã tiến được vào hậu cung, giống như một con sói lớn xông vào giữa đàn cừu.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Thế nhưng khi đội quân của Bát quốc liên quân tiến vào thành Bắc Kinh, đã không hề xảy ra thảm cảnh tàn khốc chốn hậu cung như tưởng tượng. Tổng tư lệnh Bát quốc liên quân Alfred von Waldersee đã nhấn mạnh phải đối xử lễ phép, lịch sự với những vị phi tần trong hậu cung. Nếu xảy ra trường hợp dâm ô, làm nhục phi tần trong hậu cung, thì sẽ giết chết mà không cần hỏi tội.

Cũng chính nhờ có mệnh lệnh này nên lực lượng Bát quốc liên quân không dám mạo phạm đến những phụ nữ đang bị kẹt lại trong kinh thành.

Vậy tại sao lại có chuyện như thế? Chẳng lẽ là vì lương tâm của Bát quốc liên quân trỗi dậy? Chắc chắn không phải như thế!

Bát quốc liên quân xâm lược Trung Quốc là để làm giàu, mục đích cuối cùng của họ là khiến triều đình nhà Thanh phải phục tùng, cúi đầu, khiến Từ Hi Thái hậu cam tâm chấp nhận là tay sai cho họ sai khiến.

Nếu như họ xúc phạm đến những người trong hậu cung, đến Hoàng thân quốc thích thì chính là đang tát vào mặt của Từ Hi, như vậy sẽ đi ngược lại với mục đích ban đầu mà họ muốn.

Một khi họ dám xâm phạm đến những người phụ nữ của Hoàng đế, xét theo tính tình của Từ Hi, chắc chắn hai bên sẽ rơi vào mâu thuẫn, tranh chấp, liên quân dù đã được trang bị lương thực nhưng suy cho cùng vẫn là đội quân đơn lẻ tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, nếu Từ Hi quyết tâm tuyên chiến thì chắc chắn sẽ chẳng phải kết quả mà Bát quốc liên quân muốn thấy.

Bát quốc liên quân đối xử khách sáo với những vị phi tần không có nghĩa là họ cũng khách sáo với những thứ khác. Thay vào đó, họ đã dồn sự chú ý qua những tài sản, vàng bạc châu báu trong cung.

Liên quân tám nước đã lật tung mọi ngóc ngách trong Hoàng cung để tìm kiếm vàng bạc châu báu, thậm chí đến cả đồ trang trí bằng đồng trong cung điện cũng không bỏ qua.

Đội quân này đã cướp sạch sẽ toàn bộ mọi thứ, từ tẩm cung của Từ Hi, từ đồ tùy thân đến hộp phấn trang điểm, ngay cả long sàng cũng không bỏ qua.

NGƯỜI DÂN THÀNH BẮC KINH GÁNH NẠN

Nếu như phi tần trong hậu cung gặp may mắn, thì những người dân thành Bắc Kinh lại gặp phải tai họa.

Ban đầu mục tiêu cướp bóc của bọn chúng là nha huyện. Theo thống kê, trong quá trình cướp bóc vơ vét tại các nha huyện, Bát quốc liên quân cướp được khoảng hơn 6000 lượng bạc trắng.

Sau khi cướp hết của nha môn, chúng tiếp tục trấn lột các quan viên phú thương trong thành, tổng cộng được thêm mấy trăm vạn lượng bạc, chỉ riêng Tổng tư lệnh Bát quốc liên quân thì số vàng bạc cướp được cũng đã hơn 100 hòm.

Nhân dân kinh thành cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Sau khi công phá thành Bắc Kinh, Tổng tư lệnh Bát quốc liên quân hạ lệnh, cho phép quân đội tùy ý cướp phá 3 ngày trong thành, trong 3 ngày này cuộc sống của người dân không khác gì địa ngục.

Một thiếu nữ bị một tên lính của liên quân 8 nước xâm phạm ngay trên đường phố.

Nhân dân sống bên ngoài kinh thành cũng chẳng thoát khỏi tai ương, sau khi cướp sạch Bắc Kinh, các nước phương Tây thúc ép Từ Hi tiến hành hòa đàm.

Từ Hi bấy giờ đã bị chúng dọa sợ, đối mặt với hàng loạt yêu cầu các nước phương Tây đưa ra gần như là đều đồng ý hết thảy, sau cùng đặt bút ký bản "Hiệp ước Tân Sửu" gây ô nhục quốc thể.

Chính quyền nhà Thanh phải bồi thường cho các nước phương Tây 450 triệu lượng bạc trắng, mà tiền quốc khố nhà Thanh là lấy từ dân chúng cho nên dân chúng nhà Thanh lại phải gồng gánh khoản nợ này.