Sau khi các ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T đổ bộ, địa phương này sắp có thêm khu đô thị gần 14.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão và xã Đại Đồng (trước đây là xã Liên Bão, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du), với tỷ lệ 1/500.

Đây là một trong những dự án quy mô lớn nằm tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Ninh, nơi kết nối với Hà Nội. Ranh giới phía Bắc dự án giáp tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông (CT.01); phía Nam giáp khu dân cư làng Chè, khu dân cư thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão; phía Đông giáp khu dân cư thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão; phía Tây giáp khu dân cư làng Móng, xã Đại Đồng.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích gần 92 ha, trong đó khu đô thị chi tiết khoảng gần 85 ha, phần còn lại khoảng hơn 7 ha dành cho tuyến đường giao thông, trường học và hạ tầng kết nối. Quy mô dân số dự kiến khoảng 18.800 người.

Về tính chất, đây sẽ là khu nhà ở sinh thái kết hợp trung tâm thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí hiện đại của vùng, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo cơ cấu chức năng dự kiến, khu đô thị sẽ bao gồm khu trung tâm thương mại – dịch vụ, khu nhà ở mới (liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư cao tầng), khu hỗn hợp thương mại – dịch vụ, khu công trình công cộng, cùng hệ thống cây xanh, mặt nước, thể thao và hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thẩm định, còn UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan phê duyệt quy hoạch. Thời gian lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó vào tháng 3/2025, dự án này đã được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 13.680 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự kiến 7 năm. Đến tháng 7/2025, liên danh CTCP Đầu tư Xuân Cầu, CTCP Đầu tư Địa ốc Thành phố – Quy Nhơn và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) chính thức trở thành nhà đầu tư dự án.

Bắc Ninh hiện được xem là một trong những thủ phủ công nghiệp lớn nhất miền Bắc.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng... đổ về Bắc Ninh phát triển dự án. Đơn cử, liên danh của Vingroup được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Hay, mới đây Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đề xuất làm khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD).

Bắc Ninh hiện được xem là một trong những thủ phủ công nghiệp lớn nhất miền Bắc, thu hút hàng loạt tập đoàn FDI hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và bán dẫn. Song song với làn sóng đầu tư công nghiệp, địa phương này đang trở thành điểm đến của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn, với hàng loạt khu đô thị, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ quy mô hàng trăm ha đang được triển khai.

Hạ tầng giao thông tại Bắc Ninh thời gian qua cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Cuối năm 2024, sân bay Gia Bình đã chính thức khởi công, đến tháng 5 năm nay, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nâng cấp từ cấp 3C lên cấp 4E tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đã thống nhất phương án xây dựng tuyến đường gần 50 km, rộng 120 m, kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho giao thương, logistics và phát triển đô thị vùng Thủ đô mở rộng.