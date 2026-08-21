Sau kết quả GDP quý II tăng 8,39%, liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý III/2026 có tiếp tục dẫn đầu ASEAN-6 theo dự báo mới nhất?

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 của Việt Nam ước tăng 8,39% svck. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ASEAN-6 về tốc độ tăng trưởng trong quý II. Vậy, sang quý tiếp theo, kinh tế Việt Nam được đánh giá ra sao?

Theo báo cáo Quarterly Global Outlook của UOB Global Economics & Markets Research, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2026, bất chấp những sức ép ngày càng rõ nét từ giá năng lượng, lạm phát và cán cân thương mại.

UOB nhận định triển vọng ngắn hạn đang trở nên đan xen hơn. Quý III có thể là giai đoạn khó khăn của kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Cụ thể, tăng trưởng được dự báo ước đạt 6,8% trong quý III. Đến quý IV, GDP có thể tăng 7%.

Sản xuất, xuất khẩu và FDI tiếp tục là trụ đỡ

Một trong những tín hiệu tích cực được UOB đề cập là sự cải thiện của hoạt động sản xuất trong tháng 5.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng, hay PMI, tăng từ 50,5 điểm trong tháng 4 lên 52,8 điểm trong tháng 5. Việc PMI duy trì trên ngưỡng 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng. Chỉ số sản lượng cũng tăng mạnh lên 55,6 điểm.

Xuất khẩu và dòng vốn FDI được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. UOB cho rằng sự ổn định trong quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể làm giảm nguy cơ Việt Nam chịu tác động lan tỏa từ các biện pháp thuế quan.

Trong trung và dài hạn, Việt Nam vẫn được xem là một trong những nền kinh tế hưởng lợi đáng kể từ quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng. Nhu cầu bên ngoài liên quan đến làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu cũng phần nào hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, một số chỉ báo cho thấy động lực công nghiệp bắt đầu chậm lại. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm từ 10% trong tháng 4 xuống 9% trong tháng 5. Bình quân quý II, chỉ tiêu này tăng khoảng 9,5%, thấp hơn mức 11% của quý I. Diễn biến trên cho thấy sản xuất vẫn mở rộng nhưng tốc độ tăng không còn mạnh như đầu năm.

Việt Nam được dự báo dẫn đầu ASEAN trong quý III

Mặc dù tăng trưởng chậm hơn quý I, Việt Nam vẫn nổi bật trong bức tranh khu vực. Theo đó, trong số sáu nền kinh tế ASEAN được UOB đưa vào bảng dự báo, Việt Nam đứng đầu với mức tăng trưởng GDP dự kiến 6,8% trong quý III/2026.

Indonesia đứng thứ hai với mức tăng 5,2%, tiếp theo là Malaysia 4,2% và Philippines 3,8%. Singapore và Thái Lan được dự báo tăng lần lượt 2% và 1,3%.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng dự kiến của Việt Nam cao hơn Indonesia 1,6 điểm phần trăm; cao hơn Malaysia 2,6 điểm phần trăm và cao hơn Philippines 3 điểm phần trăm.

Khoảng cách tăng trưởng giữa Việt Nam với Singapore và Thái Lan lần lượt lên tới 4,8 và 5,5 điểm phần trăm.

Mở rộng phạm vi ra các nền kinh tế châu Á, tăng trưởng của Việt Nam chỉ thấp hơn Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ. Cụ thể, UOB dự báo GDP Đài Loan tăng 9,6% trong quý III, cao nhất trong nhóm. Ấn Độ đứng thứ hai với mức tăng 7,8%, trong khi Việt Nam xếp thứ ba với 6,8%.

Những thách thức từ bên ngoài

Bên cạnh những động lực tích cực, UOB chỉ ra một số thách thức có thể khiến kinh tế Việt Nam chậm lại trong ngắn hạn.

Đầu tiên là lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,7% vào tháng 3, 5,5% trong tháng 4 và 5,6% vào tháng 5. Theo UOB, đây là mức lạm phát cao nhất trong sáu năm. Bình quân năm tháng đầu năm, lạm phát đạt 4,3%, tiến gần mục tiêu 4,5%. UOB dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,5%.

Thương mại hàng hóa cũng bắt đầu chịu sức ép. Tăng trưởng xuất khẩu giảm từ 21% trong tháng 4 xuống 18% trong tháng 5. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 33,8%, sau mức tăng 32,5% của tháng trước. Cán cân thương mại trong năm tháng đầu năm vì thế chuyển sang thâm hụt 12,7 tỷ USD, trái ngược với mức thặng dư 5 tỷ USD được UOB sử dụng làm mốc so sánh cho năm 2025.

UOB dự báo áp lực đối với cán cân thanh toán có thể tiếp diễn khi các dự án hạ tầng và giao thông lớn làm tăng nhu cầu nhập khẩu máy móc.

Bên cạnh đó, giá dầu cao cũng có thể khiến chi phí nhập khẩu năng lượng tăng lên. Trong một kịch bản mô phỏng, UOB cho rằng nếu giá dầu thô bình quân ở mức 100 USD/thùng trong khoảng 6-12 tháng, hóa đơn nhập khẩu năng lượng của Việt Nam có thể tăng khoảng 40%, tương đương 5,2 tỷ USD trong năm 2026.

Cùng với đó, thặng dư tài khoản vãng lai có thể giảm khoảng 20%, tương đương 6,5 tỷ USD, từ mức 33 tỷ USD của năm 2025.

UOB dự báo tăng trưởng 7%, World Bank đưa ra mức 6,8%

Về triển vọng cả năm 2026, dự báo của UOB và World Bank không chênh lệch lớn. UOB giữ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức 7% trong năm 2026 và tiếp tục duy trì mức này cho năm 2027.

Trong khi đó, báo cáo của UOB dẫn dự báo của World Bank cho rằng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,8% trong năm 2026, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo của UOB. World Bank đồng thời dự báo lạm phát ở mức 4,2%.

Các dự báo này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng bình quân ít nhất 10% mỗi năm trong chương trình phát triển giai đoạn 2026-2030 được Quốc hội thông qua ngày 24/4 và được UOB đề cập trong báo cáo.

Theo chương trình này, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, xây dựng nền công nghiệp hiện đại, nằm trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD.

UOB nhận xét những mục tiêu trung hạn này mang tính tham vọng cao. Khả năng tiến gần mục tiêu sẽ phụ thuộc vào việc Việt Nam duy trì động lực sản xuất, xuất khẩu và FDI, đồng thời kiểm soát được lạm phát, chi phí năng lượng và những biến động của môi trường thương mại quốc tế.

Nhìn chung, bức tranh UOB đưa ra cho thấy tăng trưởng Việt Nam trong quý III/2026 có thể chưa trở lại mức cao của đầu năm nhưng vẫn vượt trội so với phần lớn nền kinh tế trong khu vực.

Nếu kịch bản 6,8% trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu ASEAN và đứng trong nhóm ba nền kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh nhất được UOB khảo sát. Sản xuất, xuất khẩu và FDI vẫn là những trụ đỡ chính, trong khi giá năng lượng, lạm phát và cán cân thương mại sẽ là các biến số quyết định khả năng hoàn thành mức tăng trưởng 7% trong cả năm.