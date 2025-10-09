Sau hơn 2 năm bị Xanh SM cạnh tranh, Grab chính thức ra mắt dịch vụ GrabCar xe điện

Theo thông tin mới, kể từ 8/10, Grab Việt Nam chính thức ra mắt dịch vụ GrabCar Xe Điện tại Hà Nội, đánh dấu bước đi mới của "ông lớn" gọi xe công nghệ sau hơn hai năm bị Xanh SM chiếm ưu thế trong phân khúc di chuyển bằng ô tô điện. Đây là lần đầu tiên Grab triển khai dịch vụ riêng dành cho xe điện và hybrid, mở đầu bằng giai đoạn thử nghiệm tại Hà Nội trước khi mở rộng sang TP.HCM trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Grab, khách hàng tại Hà Nội hiện có thể lựa chọn GrabCar Xe Điện trong danh mục dịch vụ GrabCar. Đối với đối tác tài xế, nếu sở hữu xe điện hoặc xe hybrid, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ GrabCar Xe Điện mà không cần đăng ký thêm, đồng thời vẫn được hưởng các chương trình thưởng và tích điểm như GrabCar thông thường.

Động thái ra mắt GrabCar Xe Điện được xem là bước đi chiến lược của Grab trong bối cảnh thị trường gọi xe Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng xanh hóa. Sau thời gian dài chứng kiến Xanh SM vươn lên dẫn đầu mảng taxi điện, Grab đã không còn đứng ngoài cuộc chơi. Việc triển khai dịch vụ xe điện không chỉ nhằm giữ chân người dùng yêu thích lối sống xanh mà còn thể hiện cam kết của Grab trong việc góp phần giảm phát thải, hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero.

Grab hiện chưa công bố quy mô đội xe hay số lượng đối tác tham gia thử nghiệm, song cho biết đang hợp tác với các hãng sản xuất như BYD để khuyến khích tài xế chuyển đổi sang xe điện thông qua chính sách ưu đãi mua xe.

Sự xuất hiện của GrabCar Xe Điện được đặt trong bối cảnh Xanh SM đã mở rộng và chiếm lĩnh thị trường chỉ sau hơn hai năm. Ra mắt từ tháng 4/2023, Xanh SM định vị mình là hãng taxi điện đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng hoàn toàn xe VinFast. Đến cuối năm 2024, theo dữ liệu của Mordor Intelligence, Xanh SM đã chiếm 37,41% thị phần taxi công nghệ, vượt qua Grab với 36,62%. Một khảo sát của Q&Me cũng cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dùng với dịch vụ Xanh SM đạt 83%, cao hơn mức 80% của Grab, đồng thời người dùng có xu hướng giới thiệu dịch vụ này nhiều hơn.

Khác với Grab, tài xế tự đầu tư phương tiện, Xanh SM vận hành đội xe tập trung do công ty quản lý, cho thuê lại cho tài xế theo mô hình linh hoạt. Điều này giúp hãng duy trì chất lượng đồng bộ, dễ kiểm soát chi phí bảo trì và hình ảnh thương hiệu. Grab, ngược lại, hoạt động theo mô hình nền tảng mở, do đó việc đồng nhất tiêu chuẩn xe điện giữa hàng chục nghìn đối tác sẽ là một thách thức lớn.