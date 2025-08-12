Sau hơn 10 ngày mở bán, xăng sinh học E10 được tiêu thụ thế nào?

Sau hơn 10 ngày bán xăng sinh học E10 (xăng pha 10% ethanol), Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil cho biết, tại 4 cửa hàng ở Hà Nội, trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng hơn 10.000 lít. Cụ thể, tính đến hết ngày 11/8, cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân bán được gần 43.000 lít; cửa hàng xăng dầu Liên Ninh bán hơn 20.000 lít; cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh tiêu thụ được gần 20.000 lít và cửa hàng xăng dầu Châu Can tiêu thụ được gần 3.000 lít.

Theo PVOil, khách hàng đều có nhu cầu mua trải nghiệm xăng E10 và sự tiếp nhận đang dần tăng.

Người tiêu dùng ở Hà Nội dần quen sử dụng xăng sinh học E10. (Ảnh: Minh Đức).

Chị Vương Thị Kim Thịnh, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân nói: “Cùng với việc bán hàng, chúng tôi thường xuyên giới thiệu cho khách hiểu rõ hơn về xăng E10 có thành phần 10% Ethanol, còn lại 90% xăng khoáng gốc. Đây là loại xăng thân thiện với môi trường nên khách hàng rất đồng tình ủng hộ. Một số khách hàng cũng hỏi rất kỹ về tình trạng xe, dòng xe trước khi đổ xăng. Khi nhận được thông tin hầu hết các dòng xe đều sử dụng được xăng E10, khách rất thoải mái mua", chị Thịnh nói.

Theo đại diện PVOil, để chuẩn bị cho lộ trình đưa xăng E10 vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026, PVOIL đang thực hiện nâng cấp và cải tạo các trạm pha chế xăng E5 RON92 hiện nay của PVOil tại các điểm kho chiến lược trên cả nước, đáp ứng nhu cầu kinh doanh xăng E10.

Dự kiến trong tháng 8, PVOil sẽ thực hiện gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại khu vực miền Trung.

Trong khi đó, tại TP.HCM xăng E10 cũng đang dần được người tiêu dùng chấp nhận nhưng sản lượng xăng bán ra chưa cao.

Theo đại diện Petrolimex, trung bình mỗi ngày ước tính mỗi cửa hàng bán ra khoảng 2.000 - 6.000 lít xăng E10. Tuy hiện tăng gấp đôi so với thời gian đầu triển khai nhưng lượng xăng E10 chỉ chiếm khoảng 3% so với xăng RON95 được tiêu thụ (khoảng 200.000 lít).

Xăng sinh học E10 thân thiện với môi trường. (Ảnh: Minh Đức).

Số liệu trên phản ánh phần nào xu hướng chung trên thị trường. Thói quen và tâm lý tiêu dùng chưa có sự thay đổi mạnh dù giá xăng E10 thấp hơn xăng RON95. Hiện xăng sinh học E10 có giá 19.830 đồng/lít, thấp hơn 700 đồng/lít so với xăng RON95.

Người tiêu dùng cần thời gian thích ứng

Theo các chuyên gia, tình hình bán xăng E10 hiện nay cũng giống như thời điểm xăng E5 mới ra mắt năm 2014, khi người tiêu dùng còn chưa quen.

"Có khách hàng sẵn sàng sử dụng, nhưng cũng có người chọn quay lại dùng xăng khoáng cho yên tâm. Vì vậy, tình hình tiêu thụ xăng E10 hiện tại là bình thường, bởi bất kỳ sản phẩm mới nào cũng cần thời gian thâm nhập thị trường để người tiêu dùng làm quen", một cán bộ Petrolimex cho biết.

Để xăng E10 được chấp nhận rộng rãi, ngoài mở rộng điểm bán, cần đẩy mạnh truyền thông và đa dạng sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ lợi ích, yên tâm sử dụng loại nhiên liệu thân thiện môi trường này.

Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai, cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá về E10 và cần ít nhất 6 tháng để xem phản ứng thị trường.

“Để một chính sách đi vào cuộc sống, cần có sự đồng thuận của người tiêu dùng và một lộ trình hợp lý. Có thể triển khai E10 ở các thành phố lớn trước, sau đó mới về nông thôn. Đặc biệt, phải có sự chung tay của người dân và sự hào hứng của các nhà bán lẻ, nếu không, chính sách sẽ rất khó thành công”, ông Phụng nhấn mạnh.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, nhận định, việc sử dụng xăng E10 được đánh giá có thể giảm tới 25-30% khí thải hydrocarbon độc hại. Đây là mục đích chính mà các nước như Mỹ, EU đã chuyển đổi sang xăng sinh học từ lâu.

“ Xăng E10 được đánh giá là phù hợp với các phương tiện sản xuất sau năm 2000. Tuy nhiên, người dân cần chú ý đến các khuyến cáo của nhà sản xuất xe để chọn loại xăng có chỉ số RON phù hợp ", ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, việc Petrolimex và PVOil thí điểm bán xăng sinh học E10 hiện nay là bước thăm dò thị trường, đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần, logistics vốn rất phức tạp cho việc phân phối toàn quốc dự kiến từ năm 2026.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Lâm Đồng cho rằng, cần có những khảo sát cụ thể trước khi áp dụng đại trà. Chủ trương xanh hóa là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên các bộ, ngành khi đưa ra chính sách cần có lộ trình để người dân chuyển đổi từ từ, đảm bảo cuộc sống ổn định.