Sau hiệp định với Nga, Việt Nam tiếp tục hợp tác về điện hạt nhân với một nước Trung Âu giàu kinh nghiệm

Minh Hằng |

Quốc gia này sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn trong việc xây nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Robert Fico thăm lại Việt Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Robert Fico thăm lại Việt Nam. Ảnh: VGP

Quốc gia này là Slovakia.

Sáng qua (13/4), tại trụ sở Chính phủ, ngay sau cuộc hội đàm rất thành công và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ: "Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn, tôi và Ngài Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico gặp gỡ báo chí sau Hội đàm. Ảnh: VGP

Để cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược, các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị - ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương. Trong số đó có Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia. Ảnh: VGP

Slovakia muốn chia sẻ kinh nghiệm xây nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Robert Fico cho biết, Việt Nam không chỉ là người bạn của Slovakia mà còn là đối tác thương mại lớn nhất ở Đông Nam Á. Phía Slovakia muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam.

Thủ tướng Robert Fico cho biết, trong chuyến thăm này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn và kỳ vọng các cuộc trao đổi, diễn đàn giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ mang lại kết quả cụ thể, đóng góp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

"Tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế sẽ được hai Chính phủ ủng hộ", Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh.

Thủ tướng Robert Fico cho biết Slovakia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ vui mừng được biết Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, và cho biết phía Slovakia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này, cũng như công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, Thủ tướng Slovakia cho biết người dân Slovakia rất thích du lịch tại Việt Nam và bày tỏ trân trọng chính sách miễn thị thực mà phía Việt Nam dành cho các khách du lịch Slovakia tới Việt Nam. Thủ tướng mong muốn sớm thúc đẩy đường bay thẳng giữa Slovakia tới Hà Nội và TP HCM, qua đó thúc đẩy du lịch nhiều hơn nữa.

Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Robert Fico cho biết, hai bên có thể đào tạo thêm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Phía Slovakia mong muốn có thêm nhiều người trẻ Việt Nam sang Slovakia học tập.

Sau khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc vào năm 1993, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 1,781 tỷ USD.

Trước đó, vào ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Theo dõi thêm trên

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
