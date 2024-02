Sau Hàn Quốc và Ấn Độ, dòng Galaxy S24 đang phá kỷ lục ở châu Âu

Sau lượng đơn đặt hàng trước kỷ lục ở cả Hàn Quốc và Ấn Độ, dòng sản phẩm chủ lực mới nhất và lớn nhất của Samsung hiện đang trên đường chinh phục những khách hàng khó tính ở thị trường châu Âu. Một trong số những quốc gia đặc biệt quan tâm đến dòng Galaxy S24 của Samsung phải kể đến là Hà Lan.

Những khách hàng ở quốc gia nổi tiếng với ngôi nhà của những đôi guốc gỗ, hoa tulip và cối xay gió phát cuồng vì dòng Galaxy S24, đến mức số lượng đặt hàng trước tăng 50% so với Galaxy S23 vào thời điểm này năm ngoái.

Giám đốc tiếp thị của Samsung Hà Lan, Gerben van Walt Meijer cho rằng, thành công của việc đặt hàng trước của dòng Galaxy S24 là nhờ các tính năng AI: “Galaxy AI biến đổi kết nối của chúng ta với thế giới. Sự nhiệt tình của người dùng đối với những tính năng mới này trên dòng được phản ánh qua số liệu bán hàng ban đầu và đang phá vỡ mọi kỷ lục trước đó”.

Samsung đã giới thiệu Galaxy AI cùng với sự ra mắt chính thức của loạt điện thoại Galaxy S24 vào đầu năm 2024. Thuật ngữ 'Galaxy AI' được sử dụng để mô tả một gói tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vốn đã có trước đây và một số tính năng hoàn toàn mới được tìm thấy trên những sản phẩm mới nhất của Samsung.

Tính năng AI đầu tiên là vòng tròn tìm kiếm. Người dùng có thể nhấn và giữ nút màn hình chính rồi khoanh tròn, đánh dấu hoặc chọn bất kỳ phần thông tin nào trong ứng dụng để chạy tìm kiếm trên Google mà không cần rời khỏi giao diện hiện tại.

Galaxy AI cũng cung cấp khả năng chỉnh sửa ảnh toàn diện. Người dùng có thể thực hiện nhiều chỉnh sửa phức tạp cho hình ảnh mà không cần kỹ năng chỉnh sửa chuyên nghiệp. Dòng điện thoại mới trang bị nhiều công cụ chỉnh sửa hỗ trợ bởi AI, chẳng hạn như cho phép người dùng nhấn và giữ vào vật thể trong ảnh rồi tuỳ ý di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa bỏ.

Một tính năng AI hữu ích hơn cả là dịch thuật trực tiếp. Điện thoại Galaxy mới có thể thực hiện dịch hai chiều trong thời gian thực. Tính năng hoạt động được cả trong môi trường cuộc gọi thoại hay văn bản.

Ngoài ra, Galaxy AI còn giúp người dùng chép lại, dịch và tóm tắt bản ghi nhớ giọng nói. Người dùng có thể tùy chỉnh phong cách trình bày bản tóm tắt và tất cả quá trình đều được thực hiện trên thiết bị, không cần kết nối internet.

Cuối cùng, AI hỗ trợ người dùng giao tiếp hiệu quả. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong diễn đạt tin nhắn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại mới để tự động tạo nội dung theo yêu cầu. Tính năng khả dụng trên nhiều hình thức văn bản như email, mạng xã hội hoặc tin nhắn, cung cấp đa dạng sắc thái tùy thuộc vào nội dung được mô tả.

Đó là lý do tại sao những chiếc smartphone mới của Samsung đang bán rất chạy ở thời điểm hiện tại. Tại Hàn Quốc, theo báo cáo, có 1,21 triệu chiếc Galaxy S24 series đã được đặt hàng trước từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, đánh dấu sự cải thiện vững chắc so với 1,09 triệu chiếc của S23, S23 Plus và S23 Ultra năm ngoái trong thời gian trước một tuần.

Tại Ấn Độ, Galaxy S24 đạt 250.000 đơn đặt hàng trước trong ba ngày, con số này nghe có vẻ không ấn tượng bằng con số thống kê trong một tuần nói trên của Hàn Quốc, nhưng được cho là cao hơn những gì dòng Galaxy S23 đạt được năm ngoái trong cả ba tuần.

Mặc dù các tính năng liên quan đến Galaxy AI giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp một số trợ giúp, nhưng thực tế là chúng đang bị giới hạn chỉ ở trong phạm vi của chiếc smartphone cao cấp mới nhất của Samsung, điều này vô hình chung sẽ gây trở ngại cho những người không thấy cần hoặc chưa đủ điều kiện để nâng cấp từ một dòng máy cũ hơn lên Galaxy S24 trong thời gian này.

Tuy nhiên, như Samsung đã thông báo trước đó, nhiều tính năng của Galaxy AI cuối cùng sẽ xuất hiện trên các thiết bị Galaxy cũ hơn. Ban đầu, danh sách các thiết bị có các tính năng này chỉ giới hạn ở những thiết bị như dòng Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 và Galaxy Tab S9. Những điều này đã được Samsung xác nhận rằng, những dòng máy đời sâu hơn nữa cũng sẽ nhận được các bản cập nhật bổ sung tính năng AIvào nửa đầu năm 2024 (khoảng tầm cuối tháng 6).