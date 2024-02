Apple sử dụng hợp chất carbon để ngăn dòng iPhone 16 Pro không bị nóng lên ?

Khi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max lần đầu tiên xuất xưởng, một số người dùng đã phàn nàn về độ nóng của chúng khi cho đến đầu tháng 10/2023, Apple phát hành bản cập nhật phần mềm iOS 17.0.3 để khắc phục lỗi khiến bộ đôi iPhone 15 Pro cao cấp nóng lên khi mở một số ứng dụng nhất định như Instagram và Uber. Điều đáng nói, khi điện thoại nóng lên thì tình trạng hao pin nhanh cũng sẽ xảy ra.

Trước đó, WSJ đã thử nghiệm và nhận thấy iPhone 15 Pro Max đạt nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C. Nếu tải game bằng mạng 5G, như trò chơi Genshin Impact, nhiệt độ smartphone tăng tới 50 độ C. Thử nghiệm của Android Authority cho thấy iPhone 15 Pro so với hai mẫu Google Pixel 7 Pro và Galaxy S23 Ultra nóng hơn 5-10 độ C khi sạc, hay khoảng 3-7 độ C khi đo hiệu năng.

Các chuyên gia khi đó nhận định rằng, hiện tượng quá nhiệt có thể do "những thỏa hiệp trong thiết kế hệ thống tản nhiệt" và cho rằng Apple chỉ có thể khắc phục bằng cách giảm hiệu suất bộ xử lý. Tuy nhiên, Apple nói họ không có ý định tinh chỉnh chip A17 Pro, còn thiết kế titan kết hợp nhôm trên iPhone 15 Pro thực tế mang lại khả năng thoát nhiệt tốt hơn so với khung thép không gỉ.

Mặc dù bản cập nhật đã giải quyết được vấn đề quá nhiệt ban đầu, nhưng một số người dùng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn cảm thấy nóng. Có nhiều người nhận thấy iPhone 15 Pro Max của mình hơi nóng khi sạc thiết bị nhưng không có gì khiến họ không thể cầm điện thoại. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International, một phần của vấn đề nói trên có thể là việc sử dụng chất liệu titan trên vỏ của dòng iPhone 15 Pro. Theo ông Kuo, vật liệu này kém dẫn nhiệt hơn thép.

Ra mắt sản phẩm sau, Samsung đã thực hiện một thay đổi đối với Galaxy S24 Ultra để bù đắp lượng nhiệt bổ sung mà điện thoại có thể tạo ra do sử dụng vỏ titan. Để giúp tản nhiệt tốt hơn, Samsung đã tăng kích thước khoang hơi sử dụng trên Galaxy S24 Ultra lên 92% so với kích thước khoang hơi bên trong Galaxy S23 Ultra.

Và mặc dù ông Kuo nói rằng, Apple có thể sử dụng buồng hơi trong các mẫu iPhone trong tương lai nhưng điều này hiện không đúng. Buồng hơi được thiết kế để hút nhiệt ra khỏi bộ xử lý của điện thoại, nơi nó có thể gây ra nhiều thiệt hại. Buồng hơi là một hộp kim loại phẳng chứa chất lỏng bên trong. Khi điện thoại nóng lên bên trong, chất lỏng sẽ chuyển thành khí, nguội đi và ngưng tụ. Một kênh thứ cấp đưa chất lỏng trở lại nguồn nhiệt ban đầu. Apple được cho là đang phát triển kênh hơi cho iPhone từ năm 2021.

Có những ý tưởng khác về cách Apple sẽ giải quyết các vấn đề về nhiệt trên dòng iPhone 16 sắp ra mắt. Một tin đồn cho rằng, Apple sẽ sử dụng lớp vỏ kim loại cho pin trên dòng iPhone 16 Pro. Một tin đồn khác kêu gọi Apple sử dụng lớp graphene (là tấm phẳng dày bằng một lớp nguyên tử của các nguyên tử carbon với liên kết tạo thành dàn tinh thể hình tổ ong. ) gắn vào bộ xử lý của điện thoại. Điều này sẽ di chuyển nhiệt ra khỏi chip và tản nhiệt hiệu quả hơn so với các tấm than chì hiện đang được sử dụng.

Apple có thể sẽ ưa chuộng graphene hơn buồng hơi vì nó sẽ không tăng thêm bất kỳ trọng lượng nào cho các mẫu iPhone 16 Pro. Bất kể Apple sử dụng graphene hay bổ sung thêm buồng hơi, mục tiêu sẽ giống nhau: giữ cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max không bị quá nóng.