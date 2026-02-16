Sau đêm giao thừa: 5 thứ NÊN mua để mở lộc đầu năm, 3 thứ cần TRÁNH kẻo rước xui xẻo

5 thứ nên mua đầu năm

Đầu năm mới, nhiều gia đình giữ thói quen mua một vài món mang ý nghĩa cầu may, vừa để tạo tâm lý khởi đầu tốt đẹp, vừa giữ nét văn hóa truyền thống. Những lựa chọn dưới đây không phải quy tắc bắt buộc, nhưng đều gắn với quan niệm quen thuộc và có giá trị thực tế.

1. Muối

Câu nói dân gian "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" phản ánh thói quen mua muối sáng mồng 1. Muối là gia vị thiết yếu, tượng trưng cho sự đậm đà, gắn kết và no ấm. Nhiều nơi tin rằng mua một gói muối nhỏ đầu năm là cách cầu hòa thuận trong gia đình, giữ vận khí ổn định. Dù mang tính biểu tượng, đây vẫn là phong tục đẹp, đơn giản và dễ thực hiện.

2. Vàng hoặc trang sức

Việc mua vàng đầu năm, đặc biệt dịp vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng) được xem là cách cầu may mắn, sung túc cho năm mới. Với nhiều người, một chỉ vàng nhỏ vừa là khoản tích lũy an toàn, vừa mang ý nghĩa khởi đầu tài chính thuận lợi. Tuy nhiên nên cân nhắc theo khả năng kinh tế, vì ý nghĩa lớn nhất là tạo thói quen tiết kiệm và quản lý tiền bạc ngay từ đầu năm.

3. Cây xanh hoặc hoa tươi

Chậu cây khỏe mạnh hay bình hoa tươi giúp nhà cửa sáng sủa, tạo cảm giác tích cực cho những ngày đầu năm. Những loại như mai, đào, lan, hồng môn, kim tiền, trầu bà được ưa chuộng vì dễ chăm và mang ý nghĩa may mắn theo quan niệm phong thủy. Điều quan trọng là chọn cây tươi tốt, phù hợp không gian và chăm sóc đều đặn.

4. Lửa

Lửa tượng trưng cho sự ấm áp và sinh khí. Nhiều gia đình giữ thói quen mua bật lửa, diêm hoặc thắp thêm đèn đầu năm như một cách nhắc nhở giữ ngọn lửa sum vầy, nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Đây là biểu tượng tinh thần nhiều hơn là yếu tố phong thủy bắt buộc.

5. Giấy xin chữ hoặc câu đối

Xin chữ đầu năm là nét văn hóa đẹp, gửi gắm mong muốn về học hành, sức khỏe và bình an. Những chữ quen thuộc như Phúc Lộc Thọ An hay Tâm Nhẫn Đức được treo trong nhà để nhắc nhở sống tích cực, hướng thiện. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, câu đối còn giúp không gian Tết thêm trang trọng.

3 thứ kiêng mua đầu năm

Trong văn hóa Tết, ngoài những món được cho là mang may mắn, cũng có vài thứ nhiều gia đình hạn chế mua trong những ngày đầu năm. Đây chủ yếu là quan niệm truyền thống nhằm giữ tâm lý thuận hòa, khởi đầu nhẹ nhàng.

1. Dao kéo và vật sắc nhọn

Dao, kéo, dao rọc giấy… là những vật dụng cần thiết trong đời sống, nhưng đầu năm nhiều người tránh mua vì tính sắc bén tượng trưng cho cắt đứt, chia rẽ. Quan niệm này nhắc nhở mọi người giữ lời nói mềm mỏng, tránh xung đột trong những ngày đầu năm. Thực tế, nếu cần thiết vẫn có thể mua, chỉ là nhiều gia đình chọn mua trước Tết để yên tâm hơn.

2. Đồ cũ, đồ secondhand

Nhiều người thích săn đồ secondhand vì tiết kiệm và độc lạ, nhưng những ngày đầu năm, nhiều gia đình vẫn ưu tiên mua đồ mới để tạo cảm giác khởi đầu chỉn chu, sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, đồ đã qua sử dụng có thể mang theo vận khí hoặc dấu vết sinh hoạt của chủ cũ, vì vậy nên hạn chế mua vào đầu năm để tránh tâm lý không thoải mái.

3. Đồng hồ

Ở một số nơi, người ta kiêng mua hoặc tặng đồng hồ vào đầu năm vì đồng hồ gắn với nhịp thời gian trôi đi, dễ gợi cảm giác vội vã hoặc hữu hạn. Đây chủ yếu là quan niệm dân gian mang tính biểu tượng, không phải quy tắc bắt buộc. Nếu muốn mua đồng hồ, bạn có thể chọn thời điểm khác trong năm để tránh tâm lý kiêng kỵ đầu năm.

Tổng hợp