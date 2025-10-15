Sau chuyển giao bắt buộc, một ngân hàng đóng cửa 1/4 số chi nhánh

Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Công nghệ số – VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng – CBBank) vừa thông báo đóng cửa 19 phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành kể từ ngày 11/10.

Cụ thể, 12 phòng giao dịch sẽ đóng cửa từ thời điểm trên, gồm: 7 phòng giao dịch ở Tây Ninh (Cần Đốt, Tân Trụ, Châu Thành, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Long Hựu, Thủ Thừa); 2 phòng giao dịch ở TP.HCM (Bình Chánh, Hóc Môn); 2 phòng giao dịch ở Cần Thơ (Ô Môn, Thốt Nốt) và 1 phòng giao dịch ở Vĩnh Long (Ba Tri).

Phòng giao dịch Hải Châu (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) chấm dứt hoạt động từ ngày 27/9.

Theo thống kê, tính đến giữa tháng 5, VCBNeo có 92 điểm hoạt động, gồm 21 chi nhánh và 71 phòng giao dịch. Sau đợt điều chỉnh này, số phòng giao dịch giảm khoảng 25% so với hiện tại.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc VCBNeo, cho biết ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong quá trình chuyển giao bắt buộc, đặc biệt ở các mảng hệ thống, quy trình – quy định và hoạt động kinh doanh.

Ông Tuấn thông tin, ngân hàng đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống Core Banking, ra mắt ứng dụng ngân hàng số, thay đổi nhận diện thương hiệu, đồng thời nghiên cứu mô hình hoạt động mới. Một khối lượng lớn văn bản điều hành và quy định nội bộ cũng đã được ban hành, hoàn thiện trong giai đoạn này.

Dù vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục trong hoạt động kinh doanh, lãnh đạo VCBNeo cho biết nhà băng đang triển khai kiểm soát và xử lý theo lộ trình chuyển giao bắt buộc.

VCBNeo có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Rạch Kiến, sau được chuyển đổi lên mô hình đô thị vào năm 2006 với tên gọi Đại Tín (Trust Bank). Năm 2013, ngân hàng được Tập đoàn Thiên Thanh cùng một số cổ đông tham gia tái cấu trúc và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Đến năm 2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB với giá 0 đồng và giao Vietcombank tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành. Sau đó, ngân hàng đổi tên thành CBBank.

Từ giữa tháng 10/2024, CBBank chính thức được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank, đổi tên thành VCBNeo, hướng tới mô hình ngân hàng số với nhận diện và chiến lược hoạt động mới.