Sau Australia, Mỹ tiếp tục ký thỏa thuận đất hiếm với nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD, quyết phá thế thống trị của Trung Quốc

Công ty phát triển đất hiếm Mỹ REAlloys Inc. đã ký kết thỏa thuận chiến lược với Cơ quan An ninh Năng lượng và Kim loại Nhật Bản (JOGMEC) thuộc chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang chạy đua giành quyền kiểm soát các khoáng sản chiến lược trước sự thống trị của Trung Quốc.

Thỏa thuận này đặt nền tảng cho hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và phối hợp về an ninh công nghiệp giữa 2 bên, theo thông tin từ Blackboxstocks Inc. – doanh nghiệp đang trong quá trình sáp nhập với REAlloys.

Đây là lần đầu tiên JOGMEC ký hợp tác chính thức với một nhà sản xuất đất hiếm của Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ giữa Washington và Tokyo về tự chủ tài nguyên. Cả hai chính phủ đều xem đất hiếm và nam châm công nghệ cao là vật liệu then chốt cho quốc phòng, năng lượng và sản xuất chip.

JOGMEC từ lâu đã là đầu tàu trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, tài trợ cho các dự án từ Australia đến châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Thỏa thuận với REAlloys mở rộng hướng đi này sang khu vực Bắc Mỹ, nơi sở hữu tiềm năng khai khoáng và năng lực sản xuất mạnh.

Tăng tốc chuỗi cung ứng nam châm công nghệ cao

Theo thỏa thuận, JOGMEC – cơ quan thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản – sẽ chuyển giao công nghệ tách chiết và sản xuất nam châm cho các cơ sở của REAlloys tại Bắc Mỹ. Mục tiêu là nhanh chóng mở rộng sản xuất các loại nam châm hiệu suất cao như neodymium-sắt-boron (NdFeB) và samarium-coban (SmCo) – vật liệu chủ chốt trong vũ khí quốc phòng, xe điện và bán dẫn.

Hai bên cũng sẽ xem xét gói tài chính do JOGMEC hỗ trợ cho chuỗi cung ứng tích hợp của REAlloys, bao gồm mỏ khai thác ở Saskatchewan (Canada), tổ hợp tách chiết tại Saskatoon, và kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất nam châm tại Ohio (Mỹ).

Tổng giám đốc REAlloys, Leonard Sternheim, nhận định: “Nhật Bản sở hữu công nghệ tinh chế và sản xuất nam châm hàng đầu, trong khi Bắc Mỹ có quy mô và nguồn tài nguyên dồi dào. Sự kết hợp này sẽ đẩy nhanh tiến trình tự chủ vật liệu chiến lược của khu vực”.

Thỏa thuận cũng quy định các cam kết cung ứng dài hạn, đảm bảo nguồn cung ổn định hợp kim đất hiếm và nam châm cho các nhà sản xuất Nhật Bản. Đổi lại, REAlloys sẽ dành một phần sản lượng scandium và yttrium từ mỏ Hoidas Lake và các nguồn monazite thứ cấp để cung cấp cho Nhật, đồng thời vẫn duy trì cung ứng cho các chương trình quốc phòng và năng lượng của Mỹ.

Hai bên cho biết thỏa thuận này cũng mở đường cho các hợp tác sâu hơn, bao gồm ứng dụng công nghệ khai thác tài nguyên biển sâu của JOGMEC và nghiên cứu chung về tự chủ chiến lược dài hạn và khả năng chống chịu công nghiệp.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về khoáng sản chiến lược ngày càng gay gắt và nỗ lực thoát phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh vẫn kiểm soát hơn 80% công suất tinh luyện đất hiếm và sản xuất nam châm toàn cầu, trong khi các lệnh hạn chế xuất khẩu gallium, germanium và công nghệ chế biến đất hiếm trong 2023–2024 đã làm gia tăng rủi ro nguồn cung đối với các nền kinh tế phương Tây.

Theo thống kê của IMF tới tháng 10/2025, GDP Nhật Bản đạt 4,28 nghìn tỷ USD.

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện về khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm.

Theo thỏa thuận, 2 nước sẽ huy động tổng cộng 3 tỷ USD để đầu tư vào các dự án khai thác, chế biến và thiết lập mức giá sàn cho đất hiếm và khoáng sản chiến lược, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phương Tây cạnh tranh với Trung Quốc. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm các cam kết về quyền bao tiêu dài hạn, qua đó đảm bảo đầu ra cho các dự án khai khoáng tại Australia.

