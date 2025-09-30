Sau Ấn Độ, một quốc qua BRICS hưởng 'món hời' lớn từ Nga: giá mua khí đốt thấp hơn châu Âu gần 40%, hàng chục tỷ m3 sắp cập bến

Oilprice đưa tin, theo dự thảo triển vọng ngân sách năm 2026 do Bộ Kinh tế Nga công bố, Moscow dự kiến bán khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc với giá thấp hơn đáng kể so với châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm tới.

Tài liệu cho thấy giá khí đốt xuất sang Trung Quốc sẽ rẻ hơn ít nhất 27% so với giá bán cho thị trường châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn ba năm tới. Đáng chú ý, khoảng cách này dự kiến sẽ nới rộng lên 38% vào năm 2025.

Những con số trên phần nào phản ánh “cái giá” mà Nga phải chấp nhận khi xoay trục xuất khẩu năng lượng sang phương Đông sau khi gần như bị loại khỏi thị trường châu Âu. Khối lượng khí đốt khổng lồ từ Siberia hiện đang được dồn qua đường ống Power of Siberia, đồng thời Nga tiếp tục thúc đẩy dự án Power of Siberia-2 với công suất 50 tỷ m³/năm sang miền bắc Trung Quốc.

Tuy nhiên, để đổi lấy đầu ra ổn định, Nga phải chấp nhận mức giá bán thấp hơn nhiều so với trước đây tại châu Âu.

Các quan chức Nga cũng thẳng thắn thừa nhận thực tế này. Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller công khai cho biết giá bán khí đốt sang Trung Quốc thấp hơn châu Âu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là “lợi thế cạnh tranh” mà Bắc Kinh được hưởng.

Nhập khẩu LNG của Trung Quốc từ các quốc gia trên thế giới (tháng 1/2019 - tháng 1/2025).

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc sử dụng cách diễn đạt thận trọng hơn. Các tuyên bố chính thức nhấn mạnh yếu tố “giá thị trường hợp lý” và “điều khoản cạnh tranh”, nhưng nhiều nguồn tin trên truyền thông như Guancha và Cnyes đều xác nhận Moscow đã ưu đãi Bắc Kinh so với khách hàng phương Tây.

Điều này phản ánh vị thế mặc cả vượt trội của Trung Quốc – bên sẵn sàng tiêu thụ khối lượng lớn và lâu dài nguồn năng lượng Nga trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển chuỗi cung ứng năng lượng.

Chiến lược này mang lại cho Nga sự đảm bảo về đầu ra khí đốt, song đồng thời cũng kéo giảm đáng kể doanh thu trên mỗi đơn vị xuất khẩu. Việc áp dụng mức chiết khấu sâu cho Trung Quốc có thể tạo ra sức ép lớn lên tình hình tài chính của Gazprom, vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng do mất đi thị trường châu Âu – khách hàng từng mang lại nguồn thu cao nhất.

Ngoài ra, mức giá rẻ dành cho Trung Quốc cũng có khả năng tác động tới cục diện thị trường khí đốt khu vực. Khi được hưởng lợi từ nguồn cung giá thấp qua đường ống, Bắc Kinh sẽ có thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán nhập khẩu khí LNG giao ngay từ những nhà cung cấp khác, từ đó tạo sức ép cạnh tranh trên toàn thị trường châu Á.

Khí tự nhiên đã trở thành một trong những trụ cột trong tầm nhìn chiến lược của Bắc Kinh. Nhờ các khoản đầu tư khổng lồ vào khai thác, vận chuyển và lưu trữ hóa lỏng (LNG), Trung Quốc đã vươn lên thành nhà nhập khẩu số 1 thế giới. Năm 2023, Trung Quốc vượt Nhật Bản với 72 triệu tấn LNG, so với 66 triệu tấn của nước láng giềng.

Năm 2024, con số tiếp tục tăng, đạt 78 triệu tấn, trong đó 6% đến từ Mỹ. LNG từng là “quân bài điều chỉnh” hữu ích trong quan hệ Trung - Mỹ: Dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Bắc Kinh đã dùng việc mua LNG để xoa dịu căng thẳng về thâm hụt thương mại với Mỹ. Sang nhiệm kỳ 2 của ông Trump, Bắc Kinh lại tung chiêu này, đề nghị tăng mua LNG từ Mỹ - nhưng lần này ít thành công hơn.﻿