HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sau 900 con rắn, thêm 100 thú dữ trong sở thú phá chuồng bỏ trốn trong lũ lụt ở Trung Quốc: Gấu trúc, đà điểu, lạc đà Alpaca, ngựa vằn,... bơi lạc trong dòng nước

Chi Chi
|

Hơn 100 động vật có khả năng "hung dữ" đã thoát khỏi sở thú sau khi bão Maysak làm hư hại chuồng trại.

Hơn 100 động vật đã trốn thoát khỏi Sở thú Quý Cảng (Guigang Zoo) ở Trung Quốc sau khi Bão Maysak làm hư hại các chuồng trại với lượng mưa lớn. Cơn bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực, dẫn đến việc sơ tán và làm thêm nhiều động vật khác thoát khỏi các cơ sở khác.

Ngày 8/7, Sở thú Quý Cảng đã kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng trong việc xác định vị trí những con vật bị mất tích đã thoát ra ngoài do mưa lớn từ Bão Maysak, theo Agence France-Presse (AFP).

Một công viên ven sông bị ngập lụt nghiêm trọng do trận lũ quét gây ra bởi cơn bão Maysak vào ngày 7 tháng 7.

Trong một tuyên bố thu được từ AFP, sở thú cho biết "lượng mưa lớn liên tục" từ cơn bão đã dẫn đến việc các con vật thoát ra ngoài. Hãng tin này lưu ý rằng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch của một quận địa phương đã liệt kê hai con gấu trúc Mỹ, bốn con nhím và 30 con công trong số 100 con vật bị mất tích từ Sở thú Quý Cảng. Ngoài ra trong danh sách mất tích còn gồm lạc đà Alpaca, lợn mini và ngựa vằn.

Một con ngựa vằn được bắt gặp trên đường

Sở thú lưu ý trong tuyên bố của mình rằng một số loài động vật có thể "hung dữ" khi bị giật mình, đặc biệt là đà điểu, đà điểu sa mạc (emu) và gấu trúc Mỹ.

"Đừng cố gắng bắt, tiếp cận hoặc trêu chọc chúng, vì điều này có thể gây nguy hiểm", sở thú nói thêm.

Cổng chuồng bị phá hoại vì bão, khiến các con vật sổng ra ngoài

Sở thú Quý Cảng không phải là cơ sở duy nhất trong khu vực mất động vật do lũ lụt từ Bão Maysak. Khoảng 900 con rắn đã thoát khỏi một trang trại chăn nuôi gần làng Hengzhou ở phía nam sau khi lũ lụt cuốn trôi cơ sở này, theo The Independent.

Theo South China Morning Post, Bão Maysak đã quét qua khu vực này, gây áp lực lên các con sông và đập trên khắp miền nam và miền trung Trung Quốc, khiến cảnh báo lũ lụt liên quan đến cơn bão được nâng lên mức đỏ, mức cao nhất trong bốn cấp, vào ngày 6 tháng 7. Các nhà chức trách nói với tờ báo rằng 55 con sông đã vượt mức cảnh báo.

Ngoài ra, cơn bão đã dẫn đến cái chết của ít nhất 39 người ở Quảng Tây và việc sơ tán hơn 130.000 cư dân.

Nguồn: People

Đào đất, người dân phát hiện khối đá có hình thù kỳ lạ, chuyên gia xác nhận báu vật 1.400 năm tuổi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại