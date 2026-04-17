Sau 5 ngày nữa, khách hàng chuyển khoản từ 500 triệu đồng tại ngân hàng này cần chú ý!

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa phát đi thông báo về việc dừng triển khai giải pháp tách lệnh tự động đối với dịch vụ chuyển khoản nhanh Napas 24/7 trên các nền tảng ngân hàng số, nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, căn cứ Thông tư 40/2024/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên quan, kể từ ngày 21/4/2026, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7.

Thay vào đó, các giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, hai nền tảng ngân hàng số của Eximbank là Eximbank EDigi và Eximbank EBiz sẽ không còn thực hiện việc tự động tách giao dịch để đáp ứng điều kiện xử lý qua Napas 24/7.

Trước đây, tính năng tách lệnh tự động cho phép hệ thống chia nhỏ các giao dịch có giá trị lớn thành nhiều giao dịch dưới ngưỡng quy định, qua đó giúp khách hàng vẫn có thể chuyển tiền nhanh 24/7.

Tuy nhiên, với thay đổi lần này, khách hàng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh sẽ cần chủ động thực hiện nhiều giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Eximbank cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý, đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động nắm bắt thông tin để có kế hoạch giao dịch phù hợp, tránh gián đoạn trong quá trình chuyển tiền.

Việc siết chặt các giao dịch giá trị lớn qua kênh chuyển tiền nhanh được đánh giá là một bước đi nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, VPBank cũng phát đi thông báo tương tự.