Sau 30 tuổi vẫn bị ‘thần may mắn’ từ chối, công việc trục trặc: Làm 6 việc này, không đổi đời cũng đổi vận

Cuốn "The almanack of naval ravikant" nói rằng nếu một người muốn gặp may mắn, thường có ba cách:



Một là nghe theo số phận và chờ đợi vận may bất ngờ ập tới.

Thứ hai là không ngừng tích lũy, nâng cấp tư duy, khám phá những cơ hội mà người khác không nhìn thấy.

Thứ ba là nâng cao sức mạnh của bản thân, để cơ hội tự động tìm đến bạn, vận may sẽ trở thành điều tất yếu.

Nếu muốn đảo ngược vận mệnh của mình, thay vì cầu xin ông trời, chi bằng thay đổi từ chính bản thân. Dưới đây là 6 điều nhỏ giúp bạn trở nên phong phú. Thực hiện chúng trong thời gian dài và kiên trì thực hiện, vận may sẽ theo đuổi bạn.

01

Thay đổi hình ảnh

Một người dẫn chương trình từng chia sẻ quan điểm của bản thân rằng: Điều đầu tiên người nghèo từ bỏ chính là hình ảnh của mình.

Tướng do tâm sinh.

Bạn có bao giờ để ý rằng những người có cuộc sống không như ý đều có một vẻ ngoài hết sức chán nản.

Nước da tái nhợt, mỡ thừa và mái tóc nhờn đều là những biểu hiện tuyên bố rằng họ đã đầu hàng cuộc sống.

Những người có thể giữ bản thân tươm tất, sạch sẽ ngay cả trong những ngày khó khăn cũng sẽ có thể giữ cho mỗi ngày của mình ngăn nắp.

Cách dễ nhất và hiệu quả nhất để thoát khỏi vận rủi là đối xử tốt với ngoại hình của bản thân.

Nếu bạn không sống chiếu lệ, cuộc sống cũng sẽ không đối xử tệ với bạn.

1. Cắt tóc, thay đổi màu tóc hoặc kiểu tóc, thay đổi vận rủi của bạn và bắt đầu lại từ đầu.

2. Mua hai bộ đồ vừa vặn và có chất lượng tốt. Quần áo quan trọng chất lượng hơn số lượng.

3. Cạo râu và lông mày thường xuyên.

4. Cắt móng tay thường xuyên, giữ móng tay sạch sẽ.

5. Trang điểm nhẹ trước buổi hẹn hò, tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân.

6. Nụ cười là tấm danh thiếp tốt nhất. Tặng cho mình một nụ cười trước khi ra ngoài mỗi ngày.

7. Luôn mang theo một hộp kẹo cao su bên mình để hơi thở thơm mát trước khi tiếp xúc gần với những người xung quanh.

8. Ủi trước áo sơ mi và vest cho ngày hôm sau.

9. Ngồi trong tư thế chỉn chu và không bắt chéo chân.

10. Đừng khom lưng khi bước đi, toát ra vẻ yếu đuối, rụt rè.

11. Dù có vội vã đến đâu, hãy dành 5 giây để nhìn vào gương trước khi ra ngoài.

02

Chăm sóc cơ thể

Nhà văn Mỹ Bill Bryson từng nói: Cơ thể con người là một điều kỳ diệu và hầu hết những công nghệ tiên tiến nhất trên trái đất đều nằm bên trong chúng ta.

Khi bạn đọc bài viết này, cơ thể bạn cũng đang bận rộn: Phổi của bạn phải hít vào và thở ra 300 nghìn tỷ phân tử oxy, và lông mi của bạn phải bảo vệ bạn khỏi hàng ngàn con ve bét.

Chúng ta chớp mắt 14.000 lần mỗi ngày, tương đương với khi thức, chúng ta có 23 phút nhắm mắt. Cơ thể là người bạn đồng hành trung thành nhất của chúng ta trong suốt cuộc đời, nhưng nó cũng thường là người bạn mà chúng ta dễ bỏ qua nhất. Đừng đợi đến khi bệnh nặng mới nhận ra sức khỏe của mình quý giá ra sao.

Từ hôm nay trở đi, dù công việc có bận rộn đến mấy cũng đừng bỏ bê ba bữa ăn; dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu, cũng đừng bỏ bê giấc ngủ.

Mệt thì nghỉ, ốm thì nghỉ. Cuộc sống là một cuộc chạy marathon, chúng ta hơn nhau ở sức khỏe thể chất. Chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có đủ năng lượng để đối phó với thế giới, và khi bạn có tâm trạng vui vẻ, bạn mới có thể gặp được những điều đẹp đẽ một cách bất ngờ.

12. Khám sức khỏe tổng quát.

13. Bỏ ăn những thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu, nhiều chất béo và hãy tự nấu bữa ăn nếu có thể.

14. Ăn no 70% và giữ mức độ đói ở mức hợp lý.

15. Uống ít nhất 1200ml nước mỗi ngày. Đừng đợi đến khi khát mới uống nước.

16. Duy trì giấc ngủ từ 6-8 tiếng mỗi ngày, thời gian ngủ trưa không quá 30 phút.

17. Sau mỗi một tiếng ngồi lâu, hãy đứng dậy và giãn cơ.

18. Tập thể dục cho mắt sau mỗi giờ làm việc.

19. Buổi sáng dậy sớm còn hơn thức khuya.

20. Thường xuyên tập thể dục, chạy bộ, bơi lội, yoga… luôn có một môn thể thao phù hợp với bạn.

21. Ít nhất mỗi tuần một lần, hãy thay thế việc đi thang máy bằng đi cầu thang bộ.

22. Đừng bao giờ tức giận vì điều gì đó không đáng.

03

Dọn dẹp phòng ốc

Có từng nói một điều đáng suy ngẫm: "Nếu bạn không ở nhà, hãy nghĩ lại căn phòng của bạn trông như thế nào khi bạn rời nhà cách đây không lâu.

Có bụi trên sàn nhà? Có một núi tạp chí hết hạn trên ghế sofa? Tủ quần áo có vết dầu mỡ trên bếp không?

Nếu vậy hãy cẩn thận, cuộc sống của bạn đang khá báo động. "

Năng lượng tiêu cực do một căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn tỏa ra có thể thu hút nhiều năng lượng tiêu cực hơn, khiến con người trở nên lười biếng, thiếu kỷ luật và thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm.

Sống trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp sẽ khiến con người sẵn sàng giữ cơ thể sạch sẽ và tự kỷ luật hơn trong hành động của mình, đồng thời bắt đầu hình thành từ trường tích cực, khiến con người lạc quan, tích cực, tràn đầy năng lượng.

Khi bạn gặp khó khăn và không biết phải làm gì trước tình huống đó, hãy dọn dẹp phòng của bạn.

Dọn dẹp phòng là xem lại quá khứ của bạn và lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Một cuộc sống tốt đẹp hơn bắt đầu từ việc có một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp.

23. Xóa các ứng dụng không cần thiết trên điện thoại và đóng các tài khoản đăng ký mà bạn đã lâu không xem.

24. Xóa danh sách phát nhạc emo khỏi danh sách nhạc.

25. Vứt bỏ quần áo không vừa và những chiếc tất ố vàng.

26. Vứt bỏ những nguyên liệu đã hết hạn sử dụng và thay thế những chiếc đũa đã sử dụng hơn một năm.

27. Sắp xếp những chiếc gối thừa và sắp xếp những chiếc dây sạc lộn xộn.

28. Làm sạch bệ toilet và vứt bỏ những bàn chải đánh răng ố vàng.

29. Đưa bảng phấn mắt mà bạn không còn thích cho người khác và làm sạch bông phấn, cọ và mút trang điểm.

30. Nên vứt bỏ túi chuyển phát nhanh và hộp đựng đồ ăn sau khi sử dụng.

31. Mở cửa sổ để thông gió mỗi ngày.

32. Thay ga giường mỗi tuần một lần.

33. Mua một bó hoa và trồng một chậu cây xanh.

04

Thay đổi vòng kết nối

Mark Hansen là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Một lần, ông đã có bài phát biểu trên cùng sân khấu với Anthony Robin, một trong "năm diễn giả hàng đầu thế giới".

Sau cuộc gặp, Hansen hỏi Robin: "Tất cả chúng ta đều đang dạy người khác cách thành công. Tại sao tôi kiếm được 1 triệu USD mỗi năm, còn anh lại kiếm được 10 triệu?"

Robin hỏi lại: "Anh thường đi chơi với ai?"

Hansen trả lời: "Xung quanh tôi là những người kiếm được hàng triệu USD".

Robin nói: "Tôi làm việc với những người kiếm được hàng chục triệu mỗi năm".

Có một quan điểm trong xã hội học: thành tích của một người thực chất là giới hạn của vòng kết nối của họ.

Bạn bè nhậu nhẹt sẽ chỉ kiếm bạn uống rượu, bạn bè chơi poker chỉ thúc giục bạn chơi bài. Nếu một ngày bạn nói muốn đọc sách, họ không những không ưa nhìn mà còn chế giễu bạn.

Vì vậy, đừng lãng phí thời gian và năng lượng vào những tương tác xã hội ở mức độ thấp.

Khi nhận thấy vòng tròn xã giao mình đang ở đã trở thành vật cản cho vận mệnh của mình, bạn phải tránh xa càng sớm càng tốt.

34. Rời khỏi nhóm đồng nghiệp ham vui.

35. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán lộn xộn.

36. Tránh xa những người thân chỉ biết yêu giàu ghét nghèo.

37. Từ chối những bữa tiệc rượu vô nghĩa và xóa những người bạn zombie không liên lạc với bạn.

38. Gỡ cài đặt những ứng dụng xã hội không quá cần thiết.

39. Đừng luôn chỉ ở nhà, hãy ra ngoài.

40. Học cách sử dụng tiền để kết bạn, tham dự nhiều buổi học trả phí và các bài giảng ngoại tuyến hơn.

41. Kết bạn nhiều hơn trong các ngành khác nhau để bù đắp khoảng trống thông tin của bạn.

42. Nếu một thành phố nhỏ không thể thực hiện được ước mơ của bạn, hãy đến một thành phố lớn và thử sức.

43. Bạn muốn trở thành ai thì đó là người bạn muốn ở gần.

44. Điểm quan trọng nhất là, nếu bạn là hoa thơm, ong bướm tự nhiên sẽ bay tới.

05

Bổ sung năng lượng

Giáo sư tâm lý học người Mỹ David Hawkins từng đề xuất "lý thuyết phân cấp năng lượng". Mỗi người đều có mức năng lượng của riêng mình và mức năng lượng đó cũng ảnh hưởng đến phương hướng cuộc sống của con người. Những người có mức năng lượng thấp lãng phí cuộc sống của họ trong trạng thái thụ động và lười biếng. Những người có mức năng lượng cao sẽ hăng hái nâng bản thân lên một tầm cao hơn.

Liang Ning, cựu giám đốc điều hành của Tencent, từng nói: Suy cho cùng, khi con người gặp phải những tình huống khó khăn và không thể vượt qua được, đó là vì họ thiếu năng lượng.

Nếu lúc này bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, điều đó có nghĩa là bạn nên bổ sung năng lượng cho mình. Hãy đặt mình vào một môi trường nuôi dưỡng bạn, hạn chế quan tâm tới những điều vô nghĩa và ngắm nhìn thiên nhiên nhiều hơn. Chỉ khi phát triển được "thể chất giàu năng lượng", bạn mới có đủ nghị lực để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống thêm vài hiệp nữa.

45. Dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời, mặt trời là trạm cung cấp năng lượng miễn phí.

46. Đi ngắm biển và vứt bỏ mọi ưu phiền cho gió biển.

47. Leo lên một ngọn núi và hét vào mặt những ngọn núi khác khi bạn lên tới đỉnh.

48. Đi chân trần trên con đường quê và cảm nhận sự mềm mại của đất.

49. "Quy tắc 20 phút trong công viên" thực sự có tác dụng.

50. Tránh xa những người bạn "lỗ đen cảm xúc" và đừng trả giá cho cảm xúc của người khác.

51. Ở cạnh những người khiến bạn cười, điều này rất quan trọng.

52. Đừng keo kiệt những lời khen ngợi của bạn.

53. Nếu không cần thiết, không cần chứng tỏ bản thân; nếu không có ích, không cần thuyết phục người khác.

54. Luôn nói "cảm ơn".

55. Tạo một danh sách hạnh phúc và ghi lại mọi điều hạnh phúc dù nhỏ nhặt.

06

Tĩnh lại

Sau khi Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học, có người đã xin ông lời khuyên để thành công.

Mạc Ngôn đã nói thế này: "Khi tài năng không thể hỗ trợ cho tham vọng của bạn, bạn nên bình tĩnh lại và học tập. Khi khả năng của bạn vẫn chưa thể kiểm soát được mục tiêu của mình thì bạn nên bình tĩnh và luyện tập. "

Cuộc sống đầy rẫy những thăng trầm, nếu bạn tạm thời bối rối và không tìm được hướng đi cho mình thì tốt hơn hết bạn nên tạm dừng một cách thích hợp và học cách nạp lại năng lượng cho bản thân. Tất cả những điều tốt đẹp cần có thời gian để giải quyết đều đáng để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Dù mỗi ngày bạn chỉ làm một việc nhỏ nhưng miễn là nó có thể tích lũy năng lượng cho bạn thì nó ẩn chứa sức mạnh thay đổi tương lai.

56. Sắp xếp lại các danh mục đã lưu của bạn trên các nền tảng xã hội, lưu rồi chưa chắc đã học, học rồi chưa chắc đã hiểu.

57. Nghe podcast trong khi đắp mặt nạ.

58. Đọc kỹ ba bài báo dài hơn 1.000 từ mỗi ngày để trau dồi khả năng tập trung và tư duy sâu.

59. Xem một bộ phim được đánh giá cao hoặc một bộ phim tài liệu chất lượng cao mỗi tuần.

60. Đăng ký một lớp rèn luyện kỹ năng hoặc sở thích.

61. Xem nhiều tin tức hơn và luôn nhạy bén với những điều mới mẻ.

62. Cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn thường xuyên.

63. Kết bạn với người giỏi hơn mình mỗi tháng.

64. Tham gia các kỳ thi hoặc tham gia các khóa học tự học trực tuyến để trau dồi kiến thức, kỹ năng một cách có hệ thống trong một lĩnh vực nhất định.

65. Lập danh sách việc cần làm cho bản thân vào thứ hai hàng tuần và xem lại nó vào chủ nhật hàng tuần.

66. Dù bận đến đâu, hãy cho bản thân chút thời gian ở một mình.

Gracian đã từng nói: May mắn hay không được quyết định bởi suy nghĩ và hành vi của mỗi người. May mắn không phải là thứ bạn tìm kiếm mà là thứ bạn trau dồi.