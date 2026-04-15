Sau 2 tuần an táng, gia đình sững sờ khi người đàn ông “đã chết” bất ngờ bước vào nhà

Người đàn ông "đã khuất" đột ngột trở về nhà sau lễ tang

Theo Khaosod Online, gia đình người đàn ông nói trên được thông báo từ đầu tháng 1 rằng người thân của họ đã tử vong ở Chiang Mai. Tin dữ đến đột ngột khiến mọi người lập tức làm thủ tục nhận thi thể, đưa về quê nhà ở huyện Mae Fah Luang, tỉnh Chiang Rai để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Thi thể được chôn cất vào ngày 9/1, sau khi người thân, hàng xóm và bà con đã đến tiễn đưa đầy đủ.

Gia đình người đàn ông nói trên được thông báo từ đầu tháng 1 rằng người thân của họ đã tử vong ở Chiang Mai. (Ảnh: The Thaiger)

Mọi chuyện tưởng đã khép lại thì chỉ khoảng nửa tháng sau, người đàn ông bất ngờ trở về. Theo Ch7, chính cuộc gọi từ người anh trai, kèm theo cuộc video call xác nhận người này vẫn còn sống, đã khiến cả gia đình chết lặng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự vỡ òa vì người thân còn sống, mà còn kéo theo một nỗi bàng hoàng khác: nếu người vừa trở về không phải người đã được chôn cất hôm 9/1, vậy người nằm dưới mộ là ai?

Ngay sau khi phát hiện sai sót, gia đình đã liên hệ lực lượng cứu hộ địa phương để hỗ trợ khai quật ngôi mộ. Truyền thông Thái Lan cho biết thi thể sau đó được đưa đi bàn giao lại cho thân nhân thật sự ở khu vực Doi Wawi, huyện Mae Suai, tỉnh Chiang Rai để tiếp tục an táng đúng theo tín ngưỡng của gia đình họ.

Chi tiết trên thi thể khiến cả nhà tin chắc đó là người thân

Điều khiến vụ việc trở nên ám ảnh hơn là nguyên nhân nhầm lẫn dường như không chỉ xuất phát từ một sơ suất đơn giản. The Thaiger dẫn thông tin cho biết người đã tử vong thực ra là bạn của người đàn ông nói trên, từng sống và làm việc cùng ông ở Chiang Mai. Vào thời điểm qua đời, người này lại mang theo giấy tờ tùy thân của bạn mình, khiến quá trình nhận diện ban đầu đi chệch hướng.

Channel 7 cho biết gia đình càng tin chắc hơn vì thi thể có ngoại hình khá giống người thân của họ. (Ảnh: The Thaiger)

Chưa dừng lại ở đó, Channel 7 cho biết gia đình càng tin chắc hơn vì thi thể có ngoại hình khá giống người thân của họ. Một người họ hàng kể thêm rằng cả vóc dáng, khuôn mặt và thậm chí cả vết sẹo trên thi thể cũng trùng với đặc điểm của người đàn ông được cho là đã chết. Chính những chi tiết này khiến gia đình gần như không còn nghi ngờ gì khi làm tang lễ.

Cũng theo Ch7, người thân địa phương cho rằng hai người nhiều khả năng là bạn cùng nhóm, và không loại trừ khả năng giấy tờ tùy thân đã được mượn để làm một thủ tục nào đó rồi chưa kịp trả lại. Dù vậy, đây mới chỉ là nhận định ban đầu từ phía người nhà, còn nguyên nhân chính xác vì sao giấy tờ lại nằm trên người nạn nhân vẫn cần được làm rõ thêm.

Không chỉ là một vụ nhầm danh tính, mà còn là cú sốc với cả cộng đồng

Theo Ch7 và The Thaiger, gia đình của người đàn ông là người Akha, một cộng đồng có những quy tắc tín ngưỡng rất chặt chẽ. Trong quan niệm truyền thống của họ, việc đưa thi thể không thuộc cộng đồng vào làng là điều kiêng kỵ. Vì thế, sau khi vụ việc vỡ lở, cả gia đình và dân làng không chỉ đối diện với cú sốc vì chôn nhầm người, mà còn phải tiến hành thêm các nghi lễ tâm linh để "giải" điều bị cho là không may đã xảy ra trong làng.

Channel 7 cho biết tang lễ ban đầu đã tiêu tốn số tiền lên tới hàng trăm nghìn baht. (Ảnh: The Thaiger)

Channel 7 cho biết tang lễ ban đầu đã tiêu tốn số tiền lên tới hàng trăm nghìn baht. Sau đó, gia đình còn phải thực hiện thêm một nghi thức xua đuổi điều xấu kéo dài nhiều giờ theo tín ngưỡng của người Akha. Điều này cho thấy hậu quả của vụ nhầm lẫn không chỉ nằm ở sai sót hành chính, mà còn là gánh nặng tinh thần, phong tục và chi phí đè lên người trong cuộc.

Đến nay, cơ quan chức năng và các bên liên quan tại Thái Lan vẫn đang rà soát lại quy trình xác minh danh tính người đã khuất để xác định sai sót xảy ra ở khâu nào. Nhưng ngay cả khi nguyên nhân được làm rõ, câu chuyện này vẫn để lại một dư chấn lớn: chỉ một mắt xích nhận dạng bị nhầm lẫn cũng có thể khiến một gia đình khóc thương nhầm người, còn một người quá cố khác lại bị đưa vào một tang lễ không thuộc về mình.

Theo The Thaiger, Khaosod, CH7