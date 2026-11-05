Sau 2 tháng tân gia, Nguyễn Đình Bắc có tin vui

Tin vui này của Đình Bắc đang nhận được sư chú ý của người hâm mộ.

Sau khi cùng gia đình tổ chức tân gia căn nhà mới dành tặng bố mẹ tại Nghệ An hồi cuối tháng 8, mới đây tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục đón tin vui khi khi có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 11/2026.

Theo danh sách được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố ngày 3/11, Nguyễn Đình Bắc là một trong những cái tên tiếp tục được giữ lại bên cạnh các tuyển thủ như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Trương Tiến Anh.

Ảnh: VFF

Đáng chú ý, đợt hội quân lần này chứng kiến sự thay đổi đáng kể về nhân sự. Một số trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Phạm Xuân Mạnh không góp mặt. Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới nhằm mở rộng phương án nhân sự cho đội tuyển.

Việc tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập cho thấy Đình Bắc vẫn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện ở thời điểm hiện tại. Với tiền đạo trẻ này, đây cũng là cơ hội để duy trì vị trí ở đội tuyển quốc gia, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ảnh: VFF

Sinh ngày 19/8/2004 tại Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An trước khi chuyển đến Quảng Nam tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng này từ năm 2022.

Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Đình Bắc không hoàn toàn thuận lợi. Anh từng bị lò đào tạo Sông Lam Nghệ An từ chối vì thể hình chưa đạt yêu cầu. Sau đó, cầu thủ trẻ vào Tam Kỳ, kiên trì tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Bước ngoặt đến vào mùa giải 2023. Trong màu áo Quảng Nam tại giải hạng Nhất, Đình Bắc ghi 8 bàn và có 7 kiến tạo sau 13 trận, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch. Anh đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Những màn trình diễn này giúp tiền đạo sinh năm 2004 lọt vào mắt xanh của HLV Philippe Troussier và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cuối năm 2023.

Ở tuổi 22, tiền đạo quê Nghệ An đang từng bước khẳng định vị trí trong cả màu áo CLB lẫn các đội tuyển quốc gia. Ảnh: FBNV

Tại Asian Cup 2023, Đình Bắc gây chú ý khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản trong trận ra quân của tuyển Việt Nam. Pha đánh đầu ngược của anh giúp đội nhà gỡ hòa 1-1, trước khi Việt Nam thua chung cuộc 2-4. Đây được xem là một trong những dấu ấn đáng nhớ đầu tiên của tiền đạo trẻ trên đấu trường quốc tế.

Năm 2024, Đình Bắc chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Tại đây, anh tiếp tục có cơ hội thi đấu ở V.League và các giải đấu cấp khu vực, châu lục.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn thăng tiến đáng kể của cầu thủ này. Trong màu áo U23 Việt Nam, anh góp công giúp đội tuyển vô địch U23 Đông Nam Á và giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Ở cấp CLB, Đình Bắc cùng Công an Hà Nội giành Cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025 và Siêu Cúp Quốc gia 2025.

Những đóng góp đó giúp anh giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025 và Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025.

Đến đầu năm 2026, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn tại VCK U23 châu Á, góp phần đưa U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba. Anh còn giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Đến tháng 8 vừa qua, anh tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ASEAN Cup sau chiến thắng với tổng tỉ số 4-2 trước Thái Lan ở trận chung kết. Bên cạnh danh hiệu tập thể, tiền đạo người Nghệ An còn nhận danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Hiện chàng trai này đang được đề tử tại Cúp Chiến thắng - giải thưởng thường niên được ví như "Oscar của thể thao Việt Nam".