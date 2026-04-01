Sau 2 tháng mất liên lạc, gia đình quán quân Thiện Nhân khẩn thiết: "Mong Nhân gọi về cho ba mẹ"

Ngày 5/4, gia đình quán quân The Voice Kids Nguyễn Thiện Nhân đăng tải thông báo tìm kiếm trên fanpage Thiện Nhân với gần 700 nghìn người theo dõi sau khoảng 2 tháng mất liên lạc. Theo chia sẻ từ gia đình, nữ ca sĩ đã dọn ra ở riêng cùng một người phụ nữ từ năm 2022. Thời gian đầu, Thiện Nhân vẫn thỉnh thoảng liên lạc với gia đình qua điện thoại và Facebook. Tuy nhiên gần đây, mọi kết nối đều bị gián đoạn.

Gia đình cho biết: "Khoảng 2 tháng gần đây gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em, gia đình gọi điện vào số điện thoại thì số điện thoại đã bị khoá, các trang mạng cá nhân của em thì cũng đã bị khoá hoặc chỉ cập nhập những hình ảnh rất cũ".

Sự im lặng khó hiểu từ Thiện Nhân khiến gia đình cô bất an: "Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng, hiện tại người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không?", gia đình Thiện Nhân bày tỏ.

Hình ảnh mới nhất của Thiện Nhân được phía ekip cô đăng tải trong ngày 6/4.

Ngay sau đó, quản lý của Thiện Nhân lên tiếng trên Vietnamnet, cho biết nữ ca sĩ vẫn khỏe mạnh và cuộc sống ổn định. "Hiện Nhân muốn tập trung cho bản thân và con đường tu tập", người này chia sẻ.

Cùng thời điểm, fanpage "Thiện Nhân Entertainment" – do ê-kíp hiện tại của nữ ca sĩ vận hành cũng đăng tải hình ảnh mới của cô kèm dòng trạng thái gây chú ý: "Chắc AI quá à nha". Bên cạnh dòng chữ cũng chú thích người đăng là admin: Minh Phương.

Trước những thông tin này, phía gia đình tiếp tục lên tiếng, bày tỏ mong muốn được trực tiếp xác nhận tình trạng của Thiện Nhân. Đại diện gia đình nhắn nhủ: "Nếu như admin Minh Phương khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba, mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con, em chúng tôi vẫn bình an. Nếu như thời gian tới gia đình vẫn không biết được thông tin gì khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc".

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người để lại lời chúc nữ ca sĩ bình an.

Nguyễn Thiện Nhân được biết đến là quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, cô từng là một trong những giọng ca trẻ được kỳ vọng ở dòng nhạc dân ca – trữ tình. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm đồng giới với người hơn mình 15 tuổi.