Nữ nghệ sĩ ở Mỹ về bí mật đến chỗ "ông hoàng nhạc Việt" một thời bán cafe, U60 vẫn được gọi là bé

Mới đây, trên trang Facebook, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin việc ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh bí mật tới nơi anh bán cafe mà không hề báo trước.



"Thật bất ngờ khi Nàng ấy lại ghé Tiệm Cà Phê Cà Pháo của mình mà không hề báo trước! Hú hồn nha bé Như Quỳnh! Cám ơn bạn iu nhìu", Đàm Vĩnh Hưng viết. Đính kèm dòng trạng thái là loạt hình ảnh thân thiết của hai nghệ sĩ.

Trong không gian ngập nắng và cây xanh, cả hai thoải mái tạo dáng bên chiếc xe máy cổ. Sau đó tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên trong quán với phong cách bài trí đậm chất xưa. Những chi tiết như máy cassette, tranh ảnh cũ hay nội thất gỗ khiến không gian thêm phần hoài niệm, phù hợp với màu sắc âm nhạc mà cả hai theo đuổi.

Như Quỳnh bí mật đến.

Điều khiến khán giả thích thú chính là cách xưng hô đầy thân mật. Dù Như Quỳnh sinh năm 1970 lớn hơn Đàm Vĩnh Hưng một tuổi nhưng vẫn được nam ca sĩ gọi trìu mến là "bé". Sự "ngược tuổi" này cho thấy sự thân thiết, gần gũi giữa hai nghệ sĩ lâu năm trong nghề.

Trong lần xuất hiện này, Như Quỳnh ghi điểm với phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch khi diện trang phục tối màu kết hợp kính râm bản lớn. Ở tuổi U60, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái đặc trưng. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng chọn trang phục trắng nổi bật, giữ vững phong cách năng động, chỉn chu quen thuộc.

Việc nữ ca sĩ bất ngờ ghé thăm mà không báo trước càng khiến cuộc gặp gỡ thêm phần thú vị. Không chỉ là đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng và Như Quỳnh còn là những người bạn gắn bó trong âm nhạc từng nhiều lần đứng chung sân khấu và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả yêu dòng nhạc trữ tình.

Như Quỳnh và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 là một trong những gương mặt nổi bật của V-pop từ cuối thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Bình minh sẽ mang em đi , Say tình , Xin lỗi tình yêu và được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt" nhờ phong cách biểu diễn riêng biệt cùng độ phủ sóng rộng.

Trong khi đó, Như Quỳnh, tên thật Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị là giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình hải ngoại. Cô nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 và gắn liền với các sân khấu lớn tại nước ngoài, đặc biệt là các chương trình ca nhạc dành cho cộng đồng người Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, Như Quỳnh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Duyên phận , Người tình mùa đông , trở thành một trong những biểu tượng của dòng nhạc bolero.